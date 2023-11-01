النمو الاقتصادي والسياحي في دبي يرفع عدد شركات سيارات الأجرة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4 أسباب ساهمت في زيادة عدد شركات سيارات الأجرة العاملة في الإمارة، وهي مرونة استقطاب المستثمرين والشركات، وإجراءات التأهيل لقطاعات أنشطة نقل الركاب المختلفة ومنها قطاع مركبات الأجرة، وانتعاش النمو الاقتصادي والسياحي في الإمارة، والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في ارتفاع عدد شركات التاكسي إلى 5 تضم مجتمعة قرابة 12 ألفاً و532 مركبة.

تكامل تقني

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، إن هناك مجموعة من الإجراءات التي تقدمها الهيئة لتسهيل تقديم الخدمة للشركات القائمة والشركات الجديدة، يأتي في مقدمتها وجود لجنة مخصصة لدراسة الطلبات واستكمال متطلبات تأهيل الشركات، وتوفير تكامل تقني عالي بين أنظمة الهيئة وأنظمة مركبات الأجرة من خلال الكاميرات والعدادات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأمان والسلامة، ووجود فريق رقابي متكامل لمتابعة أداء السائقين بشكل لحظي وتطبيق إجراءات التحقيق والتفتيش بما يضمن تحسين الأداء ورفع الجودة، وتقديم برامج تدريبية للسائقين حسب المواصفات العالمية وأنظمة تقنية حديثة لإجراءات التصاريح.

كما توفر الهيئة سياسات وعقوداً واتفاقيات تفصيلية وأدلة فنية توضح مجالات ومتطلبات القطاع كافة، وسهولة الوصول لخدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة (E-hail)، ومواقف مخصصة لمركبات الأجرة في الإمارة ومحطات انطلاق مزودة بالمرافق، إضافة إلى تقديم جوائز ومكافآت دورية لأفضل المشغلين وأفضل السائقين بما يتخطى مليون درهم سنويا، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في تأهيل الشركات وتقديم خدمة ممتازة للجمهور.

تحسين الخدمة

وأشار شاكري إلى أن وجود شركات سيارات أجرة متعددة في الإمارة ينعكس بشكل إيجابي على التنافسية وإسعاد المتعاملين، حيث يساهم ذلك في توفير العدد الكافي من مركبات الأجرة في ظل النمو والإقبال المستمر على الخدمة في إمارة دبي، كما تساعد التنافسية في تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور والاستجابة السريعة لمتطلباتهم، حيث تحرص جميع الشركات على تحسين أدائها وتسعى للتميز وتحقيق مستهدفات مؤشراتها.

وأوضح أن التنافسية تحفز الشركات على استثمار التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، مما يجعل عملية حجز مركبات الأجرة أسهل وأكثر فعالية، وتحسين مستوى السلامة والأمان في القطاع من خلال الحوكمة التقنية والتشريعية يساهم في إسعاد المتعاملين وزيادة ثقتهم في استخدام خدمة مركبات الأجرة.

نشاط النقل

وأكد شاكري أن هيئة الطرق والمواصلات ترحب بالشركات الراغبة في الحصول على تصريح نشاط النقل بمركبات الأجرة مع ضرورة استيفاء كافة الشروط والمتطلبات للحصول على التصريح، حيث إن هذه الشروط والمتطلبات تضمن مستوى الخدمة المطلوب، والذي يتناسب مع أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة خصصت لجنة لدراسة الطلبات واستكمال متطلبات تأهيل الشركات التي تقدم طلبات الحصول على تصريح النشاط المعين.

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