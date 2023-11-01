«اقتصادية الشارقة» وغرفة الصناعة تعزّزان التعاون

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويرافقه عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، بما يعود بالنفع على المستثمرين. وكان في استقبال الوفد، بجانب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، عدد من مديري الإدارات بالدائرة.

وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون، للإسهام في تحقيق ريادة الإمارة في مختلف المجالات، تعزيزاً للتكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي، انسجاماً مع التطلعات الطموحة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية. كما بحث الجانبان، العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة. وتناول الطرفان، آليات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة بالإمارة.

وأشار حمد المحمود، إلى أن الدائرة تعمل ضمن منظومة عمل حكومي مشترك تتكامل بها كل الأدوار.

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