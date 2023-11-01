3 مليارات درهم الأرباح الموحدة لـ«إي آند» في الربع الثالث بارتفاع 20 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إي آند»، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام الجاري، إذ وصلت الإيرادات الموحدة خلال الربع الثالث إلى 13.4 مليار درهم، بنمو سنوي 3.3%، فيما بلغت أرباحها الصافية الموحدة 3 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 20%، بما يرفع الأرباح خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري إلى 7.7 مليارات درهم.

ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، ارتفعت الإيرادات الموحدة 8 %، فيما نمت نسبة الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته 51%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، وصل إجمالي عدد مشتركي «اتصالات من إي آند» في دولة الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 4.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية نسبتها 3.3%.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»: «تعكس النتائج المالية القوية التي حققتها «إي آند» في الربع الثالث من هذا العام مرونة الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تلبي تطلعات العملاء، وتحقق أهداف المساهمين، وتواصل «إي آند» تركيزها على تبني الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، وواصلنا في الربع الثالث من 2023 قيادة التغيير من خلال أولى خطوات «إي آند» في قطاع التنقل المستدام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسباقة في خدمة العملاء مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقمياً».

تعزيز استثمارات

وفي خطوة مهمة لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الاتصالات، من خلال التقدم التكنولوجي والتحالفات الاستراتيجية، عزّزت اتصالات من «إي آند» استثماراتها وجهودها الدؤوبة في إطلاق ونشر شبكة الجيل الخامس G5، إذ أتاحت شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، عقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (Fixed Wireless Access) في بداية العام الجاري. وواصلت اتصالات من «إي آند»، تعاونها مع «مايكروسوفت» لتعزيز مستوى المساعد الافتراضي ودعمه بالذكاء الاصطناعي في عمليات خدمة العملاء. وفي إطار حرصها على تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة المعرفة المشتركة والعمل الجماعي عبر الجهات الحكومية، تعاونت اتصالات من «إي آند» مع مجلس الأمن السيبراني، لتخريج الدفعة الأولى من برنامج Cyber Sniper لدى أكاديمية اتصالات من «إي آند»، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني.

«إي آند» إنترناشونال

أطلقت «إي آند» إنترناشونال العلامة التجارية الرقمية «Onic» في باكستان، كجزء من شراكتها مع Circles، للارتقاء بالتجارب الرقمية لعملاء مشغلي شبكات الهاتف المتحرك. وانضم كل من شركة سوداتل، وشركة Perfectum (التي تتخذ من باكستان مقراً لها) إلى برنامج شبكة الشركاء الذين يدعمون نمو مشغلي الاتصالات العالميين، ويوفرون الوصول إلى أفضل ممارسات الأعمال في الأسواق، والخدمات المتطورة، والاستفادة من الشبكة الواسعة التي ترتبط بها «إي آند» من مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء العالم. وتحققت شراكات استراتيجية عدة.

تقدّم ملحوظ

وحققت «إي آند» الحياة، خلال هذه الفترة، تقدماً ملحوظاً من خلال عروضها المميزة في مجالي التكنولوجيا المالية وعروض المحتوى الترفيهي التي تعيد صياغة شكل خدمات الإعلام والمحتوى الترفيهي والخدمات المالية الرقمية في المنطقة.

كما واصلت evision وSTARZPLAY توفير حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة من البطولات، منها: كأس العالم للكريكت الهندي، وكأس العالم للرجبي.

إنجازات

وحققت «إي آند» المؤسسات، التي تقود رحلة التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال المختلفة، إنجازات بارزة خلال هذه الفترة، وأطلقت «إي آند» المؤسسات، مركز الابتكار الجديد المخصص لعرض أحدث وأهم الحلول الرقمية المبتكرة والمتطورة في مختلف القطاعات. وفي إطار جهودها المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وقعت «إي آند» المؤسسات مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المستدام.

ابتكار واستثمارات

وعززت «إي آند»، الاستثمار من خلال خططها الاستراتيجية في الربع الثالث، عبر تبني الابتكار وتنفيذ الاستثمارات في الشركات الناشئة لتمكين الحلول التكنولوجية الرائدة.

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