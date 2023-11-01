«جمارك دبي» تلتزم معيار الآيزو 27001 لتحسين أنظمة أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي أسست استراتيجيتها لأمن المعلومات بالتوافق مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وتقوم الدائرة وبصفة مستمرة بتحديث الأنظمة الخاصة بالأمن الإلكتروني، لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تنشط بين الحين والآخر، ما مكنها من استمرارية الأعمال بشكل آمن، لاسيما خلال فترة العمل عن بعد، وأن الدائرة تؤكد الالتزام بمعيار الآيزو 27001 هو إطار شامل يستخدم لحماية جميع أنواع المعلومات.

وأطلقت الدائرة منصة «أمان» المبتكرة لأمن المعلومات، والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي الموظفين بأمن المعلومات، جاء ذلك خلال حفل تكريم ممثلي أمن المعلومات في كافة الإدارات والمراكز الجمركية، نظير مساهمتهم في تنفيذ خطط واستراتيجيات أمن المعلومات في الدائرة، إذ تم تكريم الموظفين وفق الفئات التي تم تحديدها من إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي.

بدوره، قال عادل الحوسني، مدير أول أمن المعلومات في جمارك دبي، إنّ قسم أمن المعلومات في الدائرة يعقد ورش توعوية بصفة مستمرة، وتستعرض من خلال الورش بشكل مفصل أهم المخاطر والتهديدات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز