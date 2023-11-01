«أن أم دي سي» تطلق هويتها المؤسسية لمواكبة النمو والتوسع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «أن أم دي سي» NMDC، المجموعة الإماراتية المتخصصة عالمياً في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والخدمات البحرية، إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، واعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بشركاتها، وذلك بما يتوافق مع المرحلة التي تشهدها المجموعة من النمو والتوسع، ويواكب جهودها في تقديم حلول مستدامة تدعم قطاع الطاقة ومشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك في فعالية خاصة أقيمت في أبوظبي. وتطبق الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة على الشركات كافة التابعة لها، والتي تشمل شركة NMDC دريجنق اند مارين، وشركة NMDC إينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة NMDC اينجنيرنق، وذلك بهدف توحيد المحتوى البصري للشركات التابعة للمجموعة.

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس الإدارة: «تأتي الهوية المؤسسية الجديدة نتيجة لجهودنا الرامية إلى إيجاد التوازن الأمثل بين تطوير مشروعات البنية التحتية والإسهام في التقدم الاقتصادي، تزامناً مع انطلاقنا نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع. وعبر تسخير خبرتنا التي تمتد عقوداً عدة في القطاع، ستواصل المجموعة دورها الفاعل والاستراتيجي في دعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة». وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن الإعلان عن هويتنا المؤسسية الجديدة يجسّد مكانة المجموعة الرائدة، وأولوياتها الاستراتيجية في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والخدمات البحرية».

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