الإمارات وأوزبكستان تبحثان تنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي، والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات، في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان استراتيجية متينة، وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك.

وأضاف معاليه: «يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».

ووقال معاليه: «يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات «كوب 28»، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض معاليه، الممكنات والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال. كما تطرق معاليه، لجهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن.

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