«تكافل الإمارات» نحو مناقشة إعادة هيكلة رأس المال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تكافل الإمارات أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه المنعقد يوم 27 أكتوبر الماضي على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك للنظر في إعادة هيكلة رأس مال الشركة شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت شركة تكافل الإمارات أنه ستتم إعادة هيكلة رأس المال، عن طريق خفض رأس مال الشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر الماضي، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بقيمة 125 مليون درهم عن طريق إصدار حقوق الأولوية، وذلك بسعر إصدار سيتم الموافقة عليه من هيئة الأوراق المالية والسلع، وعرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة، وتعديل النظام الأساسي ليعكس التعديل في رأس مال الشركة.

وأشارت شركة تكافل الإمارات إلى أنه تم في الاجتماع مراجعة البيانات المالية المرحلية المراجعة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي والموافقة عليها، وتم التصديق على موافقة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق الذي عقد في 21 أغسطس الماضي ، وتمت مناقشة أمور أخرى ليس لها تأثير في سعر السهم.

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