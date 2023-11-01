«أبوظبي الإسلامي» ينال جائزة «أفضل خدمات الأفراد»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، على جائزة «أفضل مصرف إسلامي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد» من مجلة «ذا ديجيتال بانكر». ويعد هذا التكريم، تأكيداً على المكانة العالمية للمصرف في قطاع الخدمات المالية والمصرفية. وجاء هذا الإعلان أخيراً خلال الإعلان عن جوائز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية للأفراد الذي تم تنظيمه في سنغافورة.

وتحظى الجوائز التي تمنحها «ذا ديجيتال بانكر» بمكانة كبيرة في مجتمع البنوك والمصارف حول العالم. ويعد هذا التكريم بمثابة شهادة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتحقيق التميز المالي وتقديم عروض وخدمات مبتكرة، تسهم في نمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي فيليب كينج: «إنه لشرف كبير لنا في «أبوظبي الإسلامي» أن نحصل على جائزة «أفضل خدمات مصرفية إسلامية للأفراد» من مجلة «ذا ديجيتال بانكر». وتؤكد هذه الجائزة، نجاح جهود أعضاء فريق عملنا وعملهم الجاد. كما تشير إلى أدائنا المالي القوي الذي سجلناه خلال العام الماضي. إن الفوز بهذه الجائزة، إلى جانب جوائز أخرى تم تكريم «أبوظبي الإسلامي» بها حديثاً، يشير إلى أن المصرف لا يتنافس على المستوى العالمي وحسب، بل قادر على تحقيق التفوق العالمي. وتحفزنا هذه الإنجازات على مواصلة تقديم خدمات مصرفية رفيعة المستوى وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز