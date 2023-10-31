سوق دبي المالي يعقد شراكة مع «تواصل» لتوفير البيانات للمستخدمين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي عن شراكة استراتيجية مع «تواصل»، بهدف تقديم بيانات شاملة ومباشرة من سوق دبي المالي للمستخدمين، ما يعمل على تحسين وصول المستخدمين للمعلومات بشكل كبير ويمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

الهدف من التعاون بين «سوق دبي المالي» و«تواصل» هو تحسين وصول البيانات ودمج بيانات السوق المباشرة، مثل أسعار الأسهم، وأحجام التداول، والمؤشرات، في تطبيق «تواصل» الشامل. سيسهم هذا الدمج الاستراتيجي بشكل كبير في تعزيز وصول المستخدمين للمعلومات الأساسية للسوق، ما يمكنهم في النهاية من اتخاذ قرارات أكثر إلماماً.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «في سوق دبي المالي، نحن ملتزمون بتعزيز نظام السوق المالية، ومستثمرو التجزئة هم في قلبه. يهدف تعاوننا مع «تواصل» إلى تحسين تجربة التداول والاستثمار من خلال توفير وصول أفضل للمستثمرين إلى المعلومات المالية المباشرة وتسهيل مشاركة السوق الأكبر. نتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذه الشراكة على مستخدمينا والمجتمع الأوسع».

من جهته قال خميس الشامسي، رئيس تطبيق «تواصل»: «نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا مع سوق دبي المالي، وهو خطوة تحويلية في جعل الأسواق المالية أكثر قابلية للوصول. مهمتنا هي كسر الحواجز وبدء عصر من الشمول، حيث تكون الأدوات المالية في متناول الجميع. يقدم تطبيقنا رحلة سهلة وودية للمستخدمين عبر العالم المالي، ما يمكن الأفراد من التنقل في الأسواق بثقة وسهولة وتوسيع خدماتنا المالية لنهج عالمي. هذا التعاون هو تعهد لتعزيز مجتمع مالي متعلم، مجهز ومستوحى لاتخاذ قرارات مستنيرة».

يوفر تطبيق «تواصل» للمستخدمين طريقة فعالة من حيث التكلفة لتتبع استثماراتهم، والاستجابة لتقلبات السوق، وتحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في تمكين المشاركين في السوق ورفع مستوى السوق المالية الأوسع.

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