839 مليون درهم تداولات عقارات مدن الوسطى والشرقية بالشارقة في 9 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

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أفاد تقرير أداء القطاع العقاري في مناطق ومدن إمارة الشارقة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، أن حجم التداولات النقدية في المنطقتين الوسطى والشرقية وصل إلى 839 مليون درهم وتم تنفيذها من خلال فروع الدائرة الأربعة في المنطقة الوسطى، ومدن خورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة عدد 19,658 معاملة. كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 20 مليون قدم مربعة خلال ذات الفترة.

وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية، يُواصل النمو بوتيرة تصاعدية ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسياً للمستثمرين العرب والأجانب، وذلك في ظل توفر البُنية التحتية والتشريعية المتطورة والاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به مدن ومناطق إمارة الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة، والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.

فيما تؤكد نتائج التقرير أهمية المزايا التنافسية التي تُقدّمها حكومة الشارقة للمستثمرين، انسجاماً مع الخطط التنموية المُستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة في سبيل بناء اقتصاد الغد، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحرصهما الكبير على ترسيخ مكانة الإمارة المميزة كوجهة للعيش والعمل، مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الإمارات.

قيم التداولات بالفروع

وفي التفاصيل أفاد المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 4.4% من مجمل حجم التداول في القطاع العقاري في الإمارة خلال الأشهر التسعة من عام 2023، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 376.3 مليون درهم بنسبة 2% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 274.8 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 1.4%، و172.3 مليون درهم في مدينة كلباء وبنسبة 0.9%، ونحو 15.6 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.

معاملات الرهن بالفروع

وبحسب التقرير الذي أصدرته الدائرة خلال الأشهر التسعة من عام 2023، أوضح المنصوري أن فروع الدائرة نفذت 423 معاملة رهن، وبقيمة إجمالية بلغت 365 مليون درهم.

معاملات البيع

قال المنصوري إن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال الأشهر التسعة من العام الجاري وصل إلى 300 معاملة جرت في 39 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 260.5 مليون درهم، واستحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها بواقع 120 معاملة بنسبة وصلت إلى 40% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة البليدة بـ 28 معاملة، ثم منطقة طوى حمدة بـ 16 معاملة، ومنطقة الثمامة بـ 15 معاملة.

فيما أضاف المنصوري أن عدد المعاملات في مدينة خورفكان بلغ 132 معاملة جرت في 29 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 98.8 مليون درهم، فيما سجلت منطقتا حي الحراي التجارية والصناعية بواقع 15 معاملة لكل منهما من مجمل معاملات البيع في المدينة، ثم منطقة المديفي بـ 13 معاملة، تلتها منطقة (البردي 2) بـ 12 معاملة.

بينما أشار المنصوري إلى أن عدد المعاملات في مدينة كلباء وصل إلى 156 معاملة في 32 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 80.4 مليون درهم، 18.6% منها كانت في منطقة صناعية كلباء بواقع 29 معاملة، تلتها منطقة الصناعية بـ 24 معاملة، ثم منطقة الساف بـ 15 معاملة، تلتها منطقة تجارية سور كلباء بـ 14 معاملة.

وكشف مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن معاملات البيع في مدينة دبا الحصن توزعت على 4 مناطق تمت من خلال 20 معاملة بقيمة 11.9 مليون درهم، وجرى 65% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 13 معاملة.

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