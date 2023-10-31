«مجموعة ميدان» تعين «بارك واي» مقاولاً لتنفيذ «أوبال جاردنز»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عينت «مجموعة ميدان»، المطور العقاري الرائد عالمياً، مقاولاً لتنفيذ مشروع «أوبال جاردنز» الواقع في ديستريكت 11 ضمن «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، المجتمع الراقي الذي أطلقته «ميدان» في قلب دبي. وتم إرساء عقد البناء على شركة «بارك واي العالمية للمقاولات» المتخصصة بتنفيذ الإنشاءات المعمارية والتصميمات الداخلية، التي تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع السكنية الراقية عبر مناطق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتولى «بارك واي العالمية للمقاولات» بناء 435 فيلا ومنزل تاون هاوس، إضافة إلى نادٍ ومسجد وبيوت للحراسة وبحيرات كريستالية، إلى جانب أعمال البنية التحتية والمساحات الطبيعية؛ حيث من المقرر الانتهاء من أعمال البناء في غضون 24 شهراً.

وسيضم «أوبال جاردنز» فللاً مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم، إضافة إلى فلل شبه مستقلة مكونة من أربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس مكونة من أربع غرف نوم، وذلك ضمن مجتمع مسور وآمن على شواطئ بحيرة كريستالية في قلب دبي. ويُعد هذا المشروع جزءاً من ديستريكت 11 ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، إحدى المناطق السكنية المفضلة في دبي.

وبهذه المناسبة، قال محمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة «نخيل»: «أصبحت «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم» واحدة من أكثر وجهات السكن المفضلة للعائلات التي تبحث عن مناطق خضراء مفتوحة ومجموعة متنوعة من المرافق عالية الجودة. ويوفر مشروع «أوبال جاردنز» لقاطنيه أسلوب حياة رفيع المستوى ضمن مجتمع مسور آمن، ويتمتع بكثافة سكانية منخفضة مع سهولة الوصول إلى المواقع الرئيسية في دبي».

وتحظى الفلل ومنازل التاون هاوس في مشروع «أوبال جاردنز» بمساحات خضراء غنية، متيحة لقاطنيها الكثير من الخصوصية والهدوء. وسيضم المشروع بحيرة كريستالية مع شواطئ رملية وسط المجتمع السكني، ما يتيح للسكان الاستمتاع بالعديد من الرياضات والأنشطة المائية. علاوة على ذلك يوفر المشروع ما يزيد على 5 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات والمشاة، إضافة إلى حديقة مترامية الأطراف تضم منطقة لعب للأطفال، ومركزاً للياقة البدنية في الهواء الطلق، وملعباً رياضياً، ومناطق جلوس مظللة وأخرى للتنزه، ومنصة مخصصة لممارسة اليوغا، ما يتيح لقاطني المشروع الاستمتاع بنمط حياة غني ونشط على مقربة من داون تاون دبي.

يقع مشروع «أوبال جاردنز» في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم عند تقاطع طريق دبي - العين وطريق الشيخ محمد بن زايد؛ وبذلك يتيح لقاطنيه الوصول بسهولة إلى وسط مدينة دبي والمعالم الرئيسية الأخرى في المدينة، إضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر والحدائق والمدارس المجاورة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز