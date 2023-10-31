سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2023 بارتفاع 16.22%

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى توالي إعلان نتائج قوية للشركات والبنوك عن الربع الثالث لعام 2023.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16.22% خلال 10 أشهر، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3877.08 نقطة في آخر جلسات أكتوبر، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 72 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 653.94 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات أكتوبر.

المؤشرات الخليجية

وخالف سوق دبي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث تراجع مؤشر بورصة الكويت 11.98%، وبورصة قطر 10.84%، وسوق أبوظبي 8.49%، وبورصة مسقط 6.71%، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 1.32%، وبورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 1.79%.

الأسهم المحلية

وخلال 10 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الخليج للملاحة» 945%، و«اكتتاب القابضة» 90%، و«مصرف عجمان» 73.7%، و«بنك المشرق» 63%، و«إعمار للتطوير» 40.6%.

وزاد «الإمارات دبي الوطني» 30.4%، و«سالك» 28.6%، و«أملاك للتمويل» 28.2%، و«إمباور» 26%، و«الاتحاد العقارية» 19.6%، و«تبريد» 18.2%، و«إعمار العقارية» 14.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 19.56 مليار درهم منذ مطلع العام، و«الإمارات دبي الوطني» جاذباً أكثر من 10 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» بنحو 6.27 مليارات درهم.

مكاسب

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 241 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.446 تريليونات درهم في آخر جلسات أكتوبر، موزعة بواقع 2.792 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و653.94 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء شهري

على المستوى الشهري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3877.08 نقطة، متراجعاً 6.88%، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9343.88 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.51% خلال شهر أكتوبر.

أداء يومي

على المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1% عند مستوى 3877.08 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9343.88 نقطة، مرتفعاًً بنسبة 0.63%، خلال تداولات أمس، آخر جلسات شهر أكتوبر.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدر تداولات سوق دبي المالي، ليرتفع السهم خلال جلسة أمس، بنسبة 2.9% ليغلق عند 6.69 دراهم، وبسيولة تجاوزت 117.48 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي بنهاية الجلسة أسهم «إعمار للتطوير» 5%، و«أرامكس» 4.5%، و«تعاونية الاتحاد» 3.4%، و«دبي الإسلامي» 0.75%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم «رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض» 7.3%، و«الواحة كابيتال» 6.1%، و«فودكو الوطنية» 5.6%، و«الجرافات البحرية» 5.5%.

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