4.8 مليارات درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر بارتفاع 18%

المصدر: دبي – البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج مالية قياسية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وسجل البنك صافي ربح قدره 4,8 مليار درهم بارتفاع 17.6%، مقارنة مع 4,1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4% على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7% على أساس سنوي إلى 8.54 مليار درهم.

فيما بلغ صافي الأرباح التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 6.28 مليار درهم بنمو 12% على أساس سنوي مقارنة مع 5.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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