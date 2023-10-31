تنبيه من سوق أبوظبي العالمي للشركات بخصوص التعبير عن حالتها

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنبه سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (يُشار إليهما مجتمعين باسم «السلطات المعنية») جميع الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، لضمان التواصل المناسب، والاستخدام الدقيق للمصطلحات عند الترويج لحالاتها كونها شركات منظمة ومرخصة في سوق أبوظبي العالمي.

وقد لاحظت «السلطات المعنية» أن شركات في سوق أبوظبي العالمي تروج على أنها تقدم خدمات أو منتجات «تخضع لأنظمة سوق أبوظبي العالمي» دون السياق المناسب، وقد يكون هذا مضللاً للجمهور بشأن طبيعة ومدى التنظيم،الذي تمارسه «السلطات المعنية» على أنشطة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

ويتعين على أي شركة ترغب في تأسيس عملياتها في سوق أبوظبي العالمي التقدم بطلب للتسجيل والترخيص التجاري لدى سلطة التسجيل بموجب الأنظمة التجارية المعمول بها، وننوه في حال رغبت بعض الشركات مزاولة أنشطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، يتعين عليها الحصول على تصريح لتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية بموجب أنظمة الخدمات المالية المعمول بها، بالإضافة إلى التسجيل والترخيص التجاري لدى سلطة التسجيل، وبالتالي فإن أي شركة في سوق أبوظبي العالمي حاصلة على تصريح تقديم خدمات مالية («شركة خدمات مالية») تخضع لكل من أنظمة الخدمات المالية والأنظمة التجارية، على عكس شركات الخدمات غير المالية، التي تخضع فقط للأنظمة التجارية.

ويتضمن تنظيم الخدمات المالية والتنظيم التجاري أنواعاً مختلفة من الأطر التنظيمية، التي تحكم الجوانب المختلفة لأنشطة الشركات، وبشكل عام فإن الإشارة إلى شركة أو نشاط خاضع للتنظيم في القطاع المالي تعني أنها شركة تخضع لمجموعة من الأنظمة والقواعد والرقابة المصممة، لضمان ممارسات عادلة وشفافة، وحماية المستثمرين، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز النزاهة وكفاءة النظم المالية.

ويتبع الإشراف المستمر من سلطة تنظيم الخدمات المالية على شركات الخدمات المالية منهجية، تتوافق مع أفضل الممارسات والمبادئ التي وضعتها الهيئات التنظيمية الدولية المعنية بوضع المعايير، ويشمل ذلك المراجعات الدورية وعمليات التفتيش الميدانية، للتأكد من تطبيق هذه الشركات لمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يتوافق مع الأنظمة والقواعد الموضوعة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، ولذلك فإن شركات الخدمات غير المالية، التي تدعي أنها تخضع للتنظيم في سوق أبوظبي العالمي، دون السياق المناسب، قد تضلل الجمهور وتدفعه نحو الاعتقاد بأنها تخضع للإشراف بالدرجة نفسها التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.

ونود تذكير جميع الشركات في سوق أبوظبي العالمي بضرورة توفير معلومات واضحة ودقيقة ومناسبة عند التعبير عن وضعها التنظيمي في أي أعمال ترويجية أو أنشطة تجارية أو غيرها من أعمال التواصل، وفي هذا الصدد تشمل العبارات المناسبة، التي يمكن أن تستخدمها الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، ما يلي:

لشركات الخدمات المالية

• شركة «أ» يتم تنظيمها من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

• شركة «ب» تحمل تصريح تقديم خدمات مالية في سوق أبوظبي العالمي.

• شركة «ج» مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

• شركة «د» مصرّح لها من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

لشركات الخدمات غير المالية

• الشركات «أ» مسجلة لدى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

• الشركات «ب» تحوز على رخصة تجارية صادرة عن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

• الشركات «ج» حصلت على ترخيص تجاري من سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

يجب على الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي تجنب استخدام عبارات غير دقيقة من المحتمل أن تكون مضللة مثل:

• الشركة «أ» خاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي.

• الشركة «ب» هي شركة منظمة في سوق أبوظبي العالمي.

• الشركة «ج» هي شركة صالحة للخضوع لأنظمة سوق أبوظبي العالمي.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الموافقة المبدئية الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى الشركات المتقدمة بطلب مزاولة أنشطة الخدمات المالية، لا تعتبر تصريحاً لمزاولة الخدمات المالية. الشركات المتقدمة بطلب، لا تعد شركات للخدمات المالية، ويجب ألا تدعي أنها خاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية قبل أن يتم منحها تصريح الخدمات المالية.

تنصح «السلطات المعنية» أفراد الجمهور والمستثمرين المحتملين بالتحقق من أوضاع الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي عن طريق التحقق من السجلات العامة لسوق أبوظبي العالمي، عبر موقعها على الإنترنت:

• السجل العام لسلطة تنظيم الخدمات المالية – قائمة بشركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية والأنشطة الخاضعة للتنظيم والمصرح لها بتقديمها.

• السجل العام لسلطة التسجيل – قائمة بجميع الشخصيات الاعتبارية المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والأنشطة المرخص لهم بمزاولتها من قبل سلطة التسجيل.

يجب على أفراد الجمهور والمستثمرين المحتملين توخي الحذر دائماً عندما يتم الاتصال بهم من قبل ممثلين لأي شركة تزعم أنها ستقوم بالتسجيل لدى السلطات المعنية أو ستحصل على ترخيص منها لممارسة الأعمال في سوق أبوظبي العالمي أو منه، وقبل التعامل مع مثل هذه الشركات يجب على الجمهور والمستثمرين المحتملين دائماً ممارسة العناية الواجبة، بما في ذلك التأكد من الوضع الحالي للشركة ونطاق ترخيصها، من خلال التحقق من السجلات العامة لسوق أبوظبي العالمي.

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