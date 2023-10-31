«شعاع كابيتال»: 93% من حملة السندات يوافقون على تمديد الاستحقاق إلى مارس 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال عن بدء المرحلة التالية من خطتها لتحسين رأس المال وطرح حقوق أولوية الاكتتاب لزيادة رأس المال، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وخلال اجتماع حملة السندات، حصلت شعاع كابيتال على موافقة 93% من حملة السندات المستحقة البالغة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي التي تم إصدارها من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة للمجموعة («حملة السندات») من أجل تمديد تاريخ الاستحقاق من 31 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024؛ في خطوة أولى نحو تطوير الإطار الزمني اللازم لتنفيذ خطة تحسين رأس مال الشركة، التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وكانت شعاع كابيتال قد أعلنت في 9 أكتوبر 2023 عن حصولها على موافقة مجلس الإدارة لتحسين رأس المال من خلال خفض ومن ثم زيادة رأس المال المصدر. وتعتزم الشركة توظيف خطة تحسين رأس المال لدعم النمو من خلال تعزيز استدامة الربحية، تخفيض الديون واستعادة قوة الميزانية العمومية، وتعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين، وتمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع، مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة.

وعززت شعاع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أنشطة قطاعاتها التشغيلية الرئيسية من خلال استقطاب نخبة من الكفاءات المتخصصة وفوزها بالعديد من التفويضات الجديدة. وتهدف خطة تحسين رأس المال إلى تأسيس منصة تنموية تدعم تطلعات الشركة نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة عموماً، بالتزامن مع توظيف خبراتها وكوادرها لتزويد أفضل الخدمات للعملاء.

وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بطرح الشركة لحقوق أولوية الاكتتاب خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.

يذكر أن شعاع قد اختارت شركة «هوليهان لوكي» لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير عملية إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة «بيكر بوتس» لتكون مستشاراً قانونياً.

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