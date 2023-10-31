"شاتلز آند مور" تُتوّج بجائزة "أفضل بائع للتجزئة في قطاع الديكور" لهذا العام

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"شاتلز آند مور"، العلامة التجارية الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حازت على جائزة أفضل بائع تجزئة في قطاع الديكور" لهذا العام.

جاء الإعلان عن هذا التكريم المستحقّ بجدارة خلال حفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط للتصميم" للعام 2023، والذي يشكل حدثاً مرموقاً يترقّبه العاملون في مجال التصميم والهندسة المعمارية في المنطقة، والذي أقيم في 26 أكتوبر الجاري في "منتجع سوفيتل دبي النخلة".

تشكل الجائزة التي فازت بها "شاتلز آند مور" شهادةً ساطعة على التزامها الثابت بمفاهيم التميّز والابتكار في مجال التصميم والديكور المنزلي، وتأتي بمثابة تقديرٍ للمساهمات الفعالة لهذه العلامة التجارية في الارتقاء بقطاع التصميم وبكل ما يتصل به من إبداع وابتكار، ويعكس مكانتها المتقدّمة كعلامةٍ تجارية رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الإنجاز الكبير الذي حقّقته "شاتلز آند مور" ليلاقي رؤيتها الطموحة في أن تكرّس ذاتها العلامة التجارية الأكثر شهرةً في قطاع الأثاث والديكور في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وفق ما يرى "أدريان شو"، الرئيس التنفيذي لشركة "شاتلز آند مور"، الذي يضيف: "يشرّفنا أن نحصل على لقب أفضل بائع للتجزئة للديكور لهذا العام، ويسعدنا حصولنا على هذا التكريم القيّم من "جوائز الشرق الأوسط للتصميم" للعام 2023. نحن ننظر إلى هذا الحدث ليس كتكريمٍ لنا أو مجرّد جائزة حصلنا عليها فحسب، بل نعتبره تتويجاً لمسيرتنا المتواصلة وتفانينا الراسخ في تقديم منتجاتٍ وخدمات استثنائية لعملائنا الكرام".

وأضاف شو: نعرب في "شاتلز آند مور" عن شكرنا العميق لجميع عملائنا المخلصين والداعمين لنا، وعن امتناننا لشركائنا الذين أبدوا ولا يزالون الدعم والرعاية والتشجيع المستمر لنا، وهو ما نعتبره جزءاً لا يتجزأ من هذا الإنجاز الذي تحقّق. نحن نستلهم من عملائنا في كل يوم القوّة والدعم والدافع المحفّز لنا على تخطي المعهود، ومواصلة التزامنا بابتكار مساحاتٍ تجمع بشكلٍ متناغم وغير مسبوق بين الجمال والإبداع والأداء العملاني؛ وتشكل هذه الجائزة شهادةً على أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدفنا في أن نكون العلامة التجارية الأكثر شهرةً في مجال الديكور وقطع الأثاث في المنطقة".

تشكل "جوائز التصميم في الشرق الأوسط" احتفاليةً سنويّة بأفضل الإبداعات في مجال التصميم والهندسة المعمارية في المنطقة، وتهدف إلى تكريم أبرز المهندسين المعماريين والمصمّمين والمشاريع والشركات العاملة في هذا القطاع؛ ويُعتبر فوز "شاتلز آند مور" عن فئة أفضل بائع للتجزئة للديكور لهذا العام دليلاً على تفاني هذه العلامة التجارية وسعيها الدؤوب لابتكار مساحات معيشة تتجاوز المألوف، وتنشر الإبداع في كل مكان.

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