الشركات الإماراتية تتصدر أكبر 100 شركة ربحية في «قائمة فورتشن»

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أعلنت فورتشن العربية اليوم عن إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023، والتي تضم أكبر 500 شركة في المنطقة من حيث الإيرادات السنوية. وحجزت الشركات الإماراتية أكبر عدد من الشركات في قائمة أكبر 100 شركة ربحية في القائمة، بـ 32 شركة، لتتفوق بذلك على باقي الدول إذ تلتها الشركات السعودية بـ 23 شركة ثم قطر بـ 14 شركة، ومصر بـ 12 شركة، ثم الكويت بـ 6 شركات والمغرب 4 والأردن وسلطنة عمان بـ 3 شركات لكل منهما، والبحرين بشركتين، ولبنان بشركة واحدة.

وبينت قائمة فورتشن 500 العربية أن دولة الإمارات احتضنت مقرات 87 من شركاتها، مشكّلة بذلك حوالي 17% من القائمة، ما جعلها تحل في المرتبة الثانية بعد السعودية التي بلغت إيراداتها 813.33 مليار دولار. وحققت الشركات الإماراتية إيرادات مجتمعة عام 2022 بقيمة 254.8 مليار دولار.

وضمّت قائمة فورتشن 500 العربية الشركات الخاصة والحكومية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية، التي كشفت إيراداتها سواء بشكل رسمي أو عبر التواصل معها من قبل فريق فورتشن العربية.

وتصدرت الشركات الإماراتية قائمة فورتشن 500 من ناحية عدد الموظفين البالغ 681,390 موظفاً موزعين على 87 شركة، بعد السعودية من حيث العدد (153 شركة سعودية)، لكنها تفوقت عليها بعدد الموظفين إذ بلغ عدد موظفي شركات السعودية 548,625 موظفاً.

وبرزت القيادات النسوية الإماراتية بشكل واضح في شركات فورتشن 500، حيث حجزت ما نسبته 20% من نسبة القيادات النسوية في القائمة، كما جاءت بنفس النسبة القائدات المغربيات ثم السعوديات والكويتيات والتونسيات بـ 6.7% لكل منها.

وتصدرت قائمة الرئيسات التنفيذيات النساء التي تضم 15 قائدة ساهمن بتحقيق نتائج قوية لشركاتهن، الرئيسة التنفيذية لبنك أبوظبي الأول، الإماراتية هناء الرستماني، وحل البنك في المرتبة العشرين في قائمة الـ 500 إذ حقق إيرادات بلغت 11.23 مليار دولار في 2022 وأرباحاً صافية بلغت ـ3.65 مليارات دولار.

بشكل عام، بلغ عدد الرؤساء التنفيذيين الإماراتيين في شركات القائمة 38 رئيساً، لتأتي الإمارات في المرتبة الثالثة بعد مصر التي حلت في المرتبة الثانية بـ 64 رئيساً والسعودية بالمرتبة الأولى بـ 128 رئيساً.

من حيث صافي الأرباح ضمن قائمة فورتشن 500، جاءت الشركات الإماراتية في المرتبة الثالثة بـ 49.29 مليار دولار لتحجز ما نسبته 14.36% من مجموع أرباح الـ 500 شركة التي بلغت 343.23 مليار دولار. وقد جاءت مرتبة الإمارات بصافي الأرباح بعد قطر التي حققت شركاتها 54.35 مليار دولار، والسعودية التي تصدرت القائمة بـ 198.93 مليار دولار.

وكان من ضمن شركات فورتشن 500 العربية أكثر من 150 شركة تزيد إيراداتها عن مليار دولار على الأقل، منها 23 شركة خاصة غير مدرجة في البورصة.

وقال رئيس تحرير فورتشن العربية حمود المحمود: "تعتبر قائمة فورتشن 500 منذ صدورها من قبل مجلة فورتشن العالمية قبل نحو سبعة عقود تصنيفاً معروفاً للشركات العالمية، حيث يعرف تصنيف الشركة بأنها من شركات "فورتشن 500" ويعطيها تصنيفاً تترتب عليه مواصفات تعني الكثير للمساهمين والمستثمرين والمحللين وتكسب الشركات التي تدخل هذا التصنيف فرصاً كبيرة".

وأضاف: "تأتي فورتشن 500 في وقت يزداد فيه اهتمام الشركات والأسواق بالإدراج في الأسواق المالية واتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة. ووجود منصة تقدم البيانات المعتمدة للشركات في المنطقة من خلال عدة مؤشرات بات ضرورياً اليوم لمتخذي القرارات الاقتصادية، وهو ما ستقدمه فورتشن 500".

وحول إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة فورتشن ميديا، آلان موراي: "فورتشن تُعَدّ المعيار الذهبي العالمي لقياس نجاح الأعمال. إن إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية يُظهر أنّ العالم العربي قد احتل موقعاً مركزياً في عالم الأعمال"، وأضاف: "إذا كنت تود العمل مع المنطقة، فهذه هي الشركات التي يجب أن تركز عليها. ونبارك لشركائنا في مجرة على إطلاق هذه القائمة المهمة وجعلها حقيقة".

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