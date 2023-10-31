362 مليون درهم أرباح برجيل القابضة في 9 أشهر بارتفاع 76.4%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي («برجيل» أو «المجموعة»)، إحدى منصات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأعلنت المجموعة عن ارتفاع نمو إيرادات الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 23.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع عدد المرضى الداخليين إلى جانب التوسع في عائدات المرضى. وبلغت إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ما قيمته 3.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 17.2% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 34.1% على أساس سنوي لتصل إلى 260 مليون درهم، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ما قيمته 727 مليون درهم، بزيادة قدرها 19.5% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 162.6% على أساس سنوي ليصل إلى 137 مليون درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات وتحسين تكاليف التمويل، وبلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 ما قيمته 362 مليون درهم، بزيادة قدرها 76.4% على أساس سنوي.

وارتفع عدد المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين بنسبة 10.4% و19.7% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 على التوالي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة في التخصصات والخدمات الجديدة. وشهدت فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 زيارة 4.4 ملايين مريض في المجمل.

وزاد الإقبال بشكل كبير على مدينة برجيل الطبية، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 40.6% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 74.8% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وبدأت العمليات في المملكة العربية السعودية بافتتاح أربعة مراكز للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل واللياقة البدنية في الرياض.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: «حققت مجموعة برجيل القابضة مجموعة أخرى قوية من النتائج خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث ركزنا على تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة عائدات المرضى من خلال توفير رعاية معقدة للغاية بمساعدة متخصصين طبيين متميزين، ونستمر في تعزيز قطاعنا التخصصي الفائق عن طريق زيادة أصول النمو الخاصة بنا. وقد مكننا ذلك من تسريع مسار نمونا مع زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 23.8% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة كبيرة بلغت 34.1% في الربع الثالث من عام 2023، ويعزى ذلك إلى زيادة عدد المرضى وخدمات الرعاية المعقدة التي نقدمها.

ويستمر توسعنا الدولي بوتيرة سريعة حيث تم افتتاح أول أربعة مراكز للعلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية. تمثل مراكز العلاج الطبيعي (PhysioTherabia) الخطوة الأولى في رحلتنا في المملكة في ضوء خطط النمو الطموحة لفتح 60 مركزاً بحلول عام 2025. ونواصل استكشاف العديد من خيارات النفقات الرأسمالية الفعالة الأخرى في الرياض للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمثلها سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ونحن واثقون من أن المملكة ستقود بشكل كبير رحلة نمونا على المدى الطويل.

ويظل قطاع المستشفيات المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، حيث يساهم بنسبة 89% من إجمالي إيرادات المجموعة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما يتماشى مع العام السابق.

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