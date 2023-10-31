انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال نوفمبر 2023

المصدر: البيان

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلسا في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الاربعاء أول نوفمبر 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتراجع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 41 فلسا من 3.44 درهم في أكتوبر الى 3.03 درهم في نوفمبر ، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 41 فلسا من 3.33 درهم في أكتوبر الى 2.92 درهم في نوفمبر. وكذلك انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 41 فلسا من 3.26 درهم في أكتوبر الى 2.85 درهم في نوفمبر . كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 15 فلساً لكل لتر من 3.57 درهم في أكتوبر الى 3.42 درهم في نوفمبر.

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 21 فلساً في البنزين ، و23 فلساً للديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مايو. كما أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال أبريل بمقدار يتراوح بين 7 و8 فلوس وتخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار مارس 2023.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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