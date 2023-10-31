«شعاع» تعين مستشارين لتنفيذ إعادة هيكلة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة شعاع كابيتال أن مجلس إدارتها اعتمد تعيين مستشارين قانونيين وماليين لتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس المال، وذلك خلال اجتماعه أمس. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن المجلس اطلع خلال الاجتماع على المستجدات في عملية تحسين هيكل رأس مال الشركة، وأمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

وأضافت «شعاع كابيتال» أنها ستبقي جميع الأطراف على علم بكل التطورات الجوهرية بشأن إعادة هيكلة رأس المال، خصوصاً فيما يتعلق بنتائج اجتماع حملة السندات المقرر للتصويت على تمديد تاريخ استحقاق السندات القائمة حتى نهاية الربع الأول من 2024 تماشياً مع خطة الشركة في هذا الصدد.

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