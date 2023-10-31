دبي الأولى إقليمياً في التوازن بين العمل والحياة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما نالت المركز السادس عالمياً، في مؤشر أفضل مدن العالم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة، لعام 2023، والذي صدر أمس عن مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية.

ومنحت «سي إي أو ورلد» كل مدينة درجة في ترتيب نهايته العظمى من 100 درجة.

ونالت دبي 94.48 درجة، وبفارق طفيف يقل عن درجة واحدة عن لندن، التي تصدرت المؤشر، برصيد 95.35 درجة.

وتفوقت دبي على كل من سان فرانسيسكو، برشلونة، أمستردام، سول، روما، براغ، مدريد، برلين، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة، بكين، إسطنبول، ودبلن، والتي جاءت في المراكز من السابع إلى العشرين، على التوالي.

وجاءت باريس، نيويورك، طوكيو، وسنغافورة، في المراكز من الثاني إلى الخامس.

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