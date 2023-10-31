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● أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن مجلس إدارتها سيناقش بياناتها المالية غير المدققة للربع الثالث من العام المالي 2023، وذلك خلال اجتماعه المزمع انعقاده غداً الأربعاء. ووفقاً لبيان الشركة، سيناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه أيضاً الأمور التشغيلية والروتينية للشركة، بالإضافة لقرارات مجلس الإدارة المتخذ بالتمرير.

● أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد غداً الأربعاء. ووفق إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع بعض الأمور الإدارية الخاصة بالشركة.

● أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه يوم 2 نوفمبر 2023. ووفق إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع مسائل الأعمال الأخرى.

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