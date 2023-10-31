الأسهم القيادية ترفع مؤشر سوق دبي %1.38

المصدر: دبي- محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.38% أو ما يعادل 52.21 نقطة ليغلق عند 3838.76 نقطة، في أولى جلسات الأسبوع، ليحقق السوق مكاسب بنحو 7.4 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 640.98 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 648.4 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.

وقاد سهم «ديار للتطوير» و«سالك» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 6.4% و5.6% على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي مع صعود أسهم أملاك للتمويل 4.5%، والإمارات دبي الوطني 3%، و«إعمار العقارية» 2.8%، ودبي الإسلامي 2.7%.

وواصل «إعمار العقارية» تصدره النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 117.5 مليون درهم، ليستحوذ على 24.4% من سيولة سوق دبي الإجمالية، تلاه «مصرف عجمان» جاذباً 61.5 مليون درهم، ثم «سالك» بسيولة 52.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.52% إلى مستوى 9285.37 نقطة.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي «سوداتل للاتصاﻻت» 6.7%، و«الواحة كابيتال» 5.3%، و«إي أس جي ستاليونز» 3.2%، و«حياة للتأمين» 2.6%.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الواحة كابيتال»، حيث تم تنفيذ الصفقات على 19.5 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون درهم بسعر 1.8 درهم للسهم.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 212.98 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 109.8 ملايين درهم، ثم «الواحة كابيتال» بسيولة 94.6 مليون درهم.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 24.4 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.426 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.778 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و648.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و480.97 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 454.9 مليون سهم عبر تنفيذ 22.2 ألف صفقة.

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