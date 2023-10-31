«الواحة كابيتال» تعيّن «بي إتش إم كابيتال» مزود سيولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الواحة كابيتال عن تعيين «بي إتش إم كابيتال» كمزود سيولة لأسهمها، وذلك بعد حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة لشركة «الواحة كابيتال»: «يسرنا أن نعلن عن تعيين «بي إتش إم كابيتال» كمزود سيولة. سيعزز هذا التعاون الاستراتيجي، استقرار حركة أسهم الشركة، ويوفر نقاطاً سعرية موثوقة لمستثمرينا.

كما أن هذه الخطوة ستعزز مستوى الثقة في السوق، ما يتيح فرص نمو أفضل على المدى الطويل. وستسهل هذه الشراكة أيضاً وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين، إلى أسهمنا وتداولها بسلاسة بجانب دورها في تنويع قاعدة مستثمرينا، وترسيخ حضورنا في سوق الأسهم».

وبصفتها مزود سيولة معتمداً، ستوفر «بي إتش إم كابيتال» خدمات السيولة لأسهم الواحة كابيتال، اعتباراً من 30 أكتوبر 2023. ومن شأن ذلك أن يشجع على تداول أسهم «الواحة كابيتال»، مع التخفيف من حركتها العشوائية، نتيجة اختلال التوازن في تداولات السهم بيعاً وشراءً. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير خدمات السيولة سيعزز ثقة المساهمين في أسهم «الواحة كابيتال»، من خلال تخفيف التأثير المحتمل لتقلبات السوق، وبالتالي، الحفاظ على مستويات سعرية منطقية.

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