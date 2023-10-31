مدير تنفيذي جديد لمجموعة «سيتي» الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «سيتي» المصرفية عن تعيين ماريا إيفانوفا في منصب المدير التنفيذي لدى «سيتي» في الإمارات. وستتولى ماريا منصب المدير التنفيذي الرئيس لكافة فروع سيتي في الدولة، بما فيها فرع الإمارات العربية المتحدة المحلي لسيتي بنك إن. إيه. وسيتي جروب جلوبال ماركتس في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى فروع سوق أبوظبي العالمي.

وبصفتها المدير التنفيذي في الإمارات، ستشرف ماريا إيفانوفا على جميع أعمال سيتي وعملياته، عبر كل فروع سيتي المحلية والأوفشور العاملة في الإمارات.

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