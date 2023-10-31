تجزئة القيمة الاسمية لأسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى 10 فلوس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدارة المقاصة والتسوية والإيداع قامت بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم «شركة أبوظبي الوطنية للفنادق» من 1 درهم إلى 10 فلوس للسهم الواحد في النظام الآلي لإدارة المقاصة بعد جلسة تداول يوم الجمعة الماضي.

وقال السوق: «إنه سيتم تحديث حسابات العملاء بمعادلة 10:1 وستكون الأسهم المذكورة قابلة للتداول ابتداء من 30 أكتوبر 2023». وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للربع الثالث، 8 نوفمبر 2023.

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