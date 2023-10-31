إطلاق حملة «تسوّق. امسح. احصل على الذهب» خلال مهرجان الأضواء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع «مهرجان الأضواء في دبي» وتحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملة مميزة للاحتفال بمهرجان الأضواء. وتأتي حملة «تسوق، امسح، اربح الذهب» لتقدم تجربة تسوق فريدة من نوعها للمقيمين والزوار على حد سواء.

ابتداءً من أول نوفمبر وحتى 15 منه، يمكن للمتسوقين المشاركة في هذه الحملة عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة. عند التسوق سيحصل العملاء على فرصة لربح جوائز كبرى فقط عليهم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتوفر في المتجر. وتهدف حملة «تسوق. امسح. اربح الذهب» إلى تعزيز تجربة تسوق العملاء، حيث تمنح 20 متسوقاً محظوظاً الفرصة للفوز بقيمة 5000 درهم من الذهب لكل رابح.

وقال بايجو كوريش، أمانة مجموعة مراكز التسوق في دبي الرئيس التنفيذي لشركة «بي يو زد» للاستشارات التسويقية والإدارية: «مهرجان الأضواء هو فرصة للاحتفال. تهدف الحملة الترويجية التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي إلى إحياء هذه القيم من خلال تجربة تسوق فريدة. نحن مسرورون بالشراكة مع (مهرجان الأضواء في دبي) ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لجعل هذا الموسم الاحتفالي أكثر خصوصية. إن هذه المبادرة هي طريقتنا لرد الجميل للمجتمع وجعل مهرجان الأضواء في دبي احتفالاً سحرياً ولا يُنسى».

يقام السحب الرقمي بتاريخ 16 نوفمبر، وقامت مجموعة مراكز التسوق في دبي بالشراكة مع «رافل تيك»، الشركة التكنولوجية الرائدة، لتنظيم عملية السحب الرقمي، ما يضمن النزاهة والشفافية في اختيار الفائزين.

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