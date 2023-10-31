«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 150 من قادة أعمال كولومبيا في صناعات البن والكاكاو والزمرد

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في كولومبيا، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً يقوم بها المركز في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

وزار المركز العاصمة الكولومبية بوغوتا ومنطقة ريسارالدا لزراعة البن، حيث استعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الكولومبية لتوسيع أعمالها دولياً وإنشاء مسارات تجارية أوسع بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، واستقطبت الحملة أكثر من 150 من قادة أعمال بارزين من كلتا المدينتين الكولومبيتين، حيث سلط وفد المركز الضوء على الجاذبية التجارية لدبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وتعتبر كولومبيا مركزاً رائداً لتجارة وإنتاج مجموعة مختلفة من السلع أبرزها الزمرد والذهب والبن والكاكاو، وتمثل سوقاً استراتيجية رئيسية لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يتطلع إلى دعم استكمال وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة ستعود بنتائج اقتصادية ملموسة على كلا البلدين.

ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وكولومبيا 272 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتضاعف تدفقات التجارة والاستثمار بينهما ثلاث مرات بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد كولومبيا سوقاً حيوية تتمتع بإمكانات تصديرية هائلة لمجموعة من السلع المهمة بداية من الزمرد مروراً بالذهب، ووصولاً إلى التكنولوجيا.

كما أنها قوة عالمية مؤثرة في مجال الأغذية الزراعية كونها ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام، وواحدة من أكبر 10 منتجين للكاكاو، وأيضاً واحداً من أغنى البلدان بالمياه على وجه الأرض.

ويجمع بين دولة الإمارات وكولومبيا بالفعل علاقات تجارية ديناميكية راسخة، وهدفنا هو الانتقال بهذه العلاقة إلى المستوى التالي. ولذلك، يسعدني أن أعود إلى كولومبيا لتوطيد أواصر علاقاتنا التجارية بشكل أكبر وتسليط الضوء على الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها دبي لتكون بوابة للقطاعات والسلع الكولومبية المتنوعة للتوسع عالمياً».

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