دبي تستضيف «مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3.0» في سبتمبر 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» عن إطلاق الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، وينظمه مركز دبي المالي العالمي يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مدينة جميرا.

يأتي الإعلان عن إطلاق المهرجان بناءً على الزخم الذي شهده إطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، والذي حظي باهتمام كبير منذ تأسيسه في وقت سابق من هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي والويب 3 في استقطاب رواد الابتكار العالميين، والشركات الناشئة، ورؤوس الأموال، والقادة من مختلف القطاعات إلى المنطقة.

ويعكس إقامة هذا الحدث الأول من نوعه في دبي، التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار. وتركز أجندة الحدث على مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من الوقوف على الاعتبارات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى الإمكانات التحويلية للويب3.

في سياق متصل، أشارت دراسة أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أخيراً، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بحوالي 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030، بينما أشار تقرير آخر صدر عن شركة «ماكينزي» للاستشارات الدولية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيوفر حوالي 200 ألف وظيفة في منطقة الشرق الأوسط وحدها بحلول 2025.

دعم الإبداع

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة تمكينية مستقبلية تدعم الإبداع وتعزز التعاون وتُمكّن الأفراد من إحداث تغيير هادف. وتشمل أهم محاور «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» التعرف والوقوف على الإمكانات الهائلة واللامحدودة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3، عبر فتح مسارات وآفاق جديدة وواعدة للنمو والتطور الاقتصادي، حيث يتوافق هذا التوجه المستقبلي مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). ومن خلال القيام بذلك، فإننا لا نشكل مستقبل المواهب والتكنولوجيا والقطاع المالي فحسب، بل نؤكد أيضًا التزامنا المتواصل بدفع عجلة الابتكار وتعزيز دوره في تحقيق المزيد من التطور في القطاع المالي العالمي.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 100 عارض وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والويب3.

نهج طموح

وقال عارف أميري، المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تمثل النسخة الافتتاحية من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3، النهج الطموح لمركز دبي المالي العالمي لإثبات مكانته كمركز رائد لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار. ويتطلب النمو والابتكار تدفقاً قوياً من رأس المال البشري عالي الجودة، وصانعي السياسات، ومبتكري التكنولوجيا، والمستثمرين. ومن خلال إنشاء منصة تثمن أطر التعاون العالمي، فإننا لا نكتفي بالعمل على تعزيز الحوار حول الذكاء الاصطناعي والويب 3، بل نواصل الجهود ونمهد الطريق نحو تبني مستقبل رقمي للجميع.

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