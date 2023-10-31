2000 من خبراء «ويب 3.0» يشاركون في «قمة دبي للبلوكتشين» غداً

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي، غداً، وعلى مدى يومين، فعاليات «قمة دبي للبلوكتشين»، التي تعدّ بؤرة اهتمام لخبراء العالم المتخصصين في الموجة المستقبلية من الإبداع في شبكة الإنترنت، الذي اصطُلح على تسميته بـ«ويب 3.0»، وكذلك كبار المبتكرين على مستوى العالم في مجال سلاسل الكتل «بلوكتشين».

ومن المنتظر أن يشارك في فعاليات القمة ما يزيد على 2000 من الخبراء وصُنّاع القرار في «ويب 3.0»، وأيضاً مسؤولي شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رواد أعمال ومؤسسي شركات ناشئة. وستتضمن فعاليات القمة مناقشات وحلقات بحثية لرصد أبرز الاتجاهات الناشئة والابتكارات في مجالات «ويب 3.0»، «بلوكتشين»، الذكاء الاصطناعي، الرموز غير القابلة للاستبدال، التنظيم اللامركزي ذاتي الحوكمة، وغيرها من التطبيقات التقنية فائقة الحداثة التي تشكل المستقبل في مجال الرقمنة.

وسيشمل جدول أعمال الفعالية أيضاً جلسات تخصصية، ومن أهمها «خلق القيمة في ميتافيرس»، «نظرة عامة على الرموز غير القابلة للاستبدال: اتجاهات وفرص»، «التمويل المركزي واللامركزي، وكيفية ردم الفجوة بينهما»، و«التنظيم اللامركزي ذاتي الحوكمة: فرص لبناء الأعمال التجارية»، و«تنظيم الأصول المُشفّرة»، وغيرها. وعلاوة على ذلك، سيتضمن جدول أعمال القمة أيضاً إقامة الدور النهائي الإقليمي لمسابقة «كأس العالم للشركات الناشئة»، والتي تنظمها شركة «بيجاسوس فنتشرز» الأمريكية. وستتاح للشركة الناشئة الفائزة في هذه المسابقة فرصة حضور الدور النهائي العالمي، والذي ستستضيفه سان فرانسيسكو، إلى جانب فرصة أخرى للفوز بتمويل قيمته 1 مليون دولار.

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