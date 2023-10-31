وزارة الصناعة و«إيدج» تطلقان مبادرات لتسريع التحول التكنولوجي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة «إيدج»، تحت مظلة «مركز تمكين الصناعة 4.0» المشترك، أحدث برامجها التدريبية «Leadership 4.0»، بالإضافة إلى برنامج «Tour 4.0»، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية، وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.

وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: يمثل التحول التكنولوجي إحدى الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لذا تحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على رفع الوعي بمهارات وآليات هذا التحول في القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تبني الحلول الداعمة لتطبيقه.

وأضاف: يأتي برنامج «Leadership 4.0» وبرنامج «Tour 4.0»، كإحدى المبادرات الداعمة التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، في إطار تعاونها مع مجموعة «إيدج»، ويهدف إلى تزويد قادة القطاع وكبار المديرين التنفيذيين والتقنيين بالمعرفة اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع وأفضل الممارسات الدولية، ويتوافق البرنامج مع جهود الوزارة لتعميم التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة وزيادة التنافسية والاستدامة والإنتاجية في القطاع الصناعي الوطني.

ودعا الهاشمي الشركات الصناعية في الدولة، إلى الاستفادة من مبادرات الوزارة الداعمة للتحول التكنولوجي والتمكين.

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