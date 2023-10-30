أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» تقفز 57.7% في الربع الثالث إلى 504 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع («EITC») عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، حيث حققت الشركة نمواّ قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 57.7% لتصل إلى 504 ملايين درهم، وهو أعلى مستوى أرباح ربعية تسجّله الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجلت الشركة نمواً في إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% نتيجة الطلب المستمر على خدمات الدفع الآجل للهاتف المتحرك والثابت، مما ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 3.3 مليار درهم. وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً عالياً بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.48 مليار درهم، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم إماراتي.

أبرز النتائج التشغيلية

ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليون مشترك، ويعود ذلك إلى المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي ساهمت في الاحتفاظ بالعملاء واستقطاب عملاء جدد. وقد أدى الطلب المتزايد من جانب قطاع المؤسسات على خدمات الهاتف المتحرك إلى جانب النمو المستمر في شريحة العملاء الأفراد إلى زيادة عدد المشتركين الجدد في شريحة خدمات الدفع الآجل بـ 32,200 مشترك جديد وذلك للربع التاسع على التوالي، ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الدفع الآجل إلى 1.6 مليون مشترك. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 9.2% على أساس سنوي، لتبلغ مع نهاية الربع الثالث 6.5 مليون عميل، وذلك نتيجة الخدمات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.

وواصلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نموها بخانتين عشريتين لتصل إلى 573,000 عميل في خدمات النطاق العريض. ويعود الفضل في ذلك إلى الاستراتيجية المتميزة لخدمات النطاق العريض التي تتّبعها الشركة، والتي تتمحور حول توفير خدمات وحلول اتصال متنوعة وعالية الجودة تنسجم مع تطلعات العملاء وتلبي مختلف متطلباتهم، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في نمو قاعدة عملاء الهاتف الثابت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، واستقطاب أكثر من 13,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث.

أبرز النتائج المالية

وارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7% لتصل إلى 3,291 مليون درهم، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك نموها بوتيرة ثابتة، مسجلةً زيادة بنسبة 5.7% لتصل إلى 1,525 مليون درهم. وبلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت 939 مليون درهم، مسجلةً ربعاً آخر من النمو المستمر بزيادة قدرها 5.3%. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% لتصل إلى 2,464 مليون درهم، بينما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% لتصل إلى 827 مليون درهم بسبب انخفاض إيرادات خدمات عبور المكالمات وإيرادات مبيعات الأجهزة الذكية والذي تم تعويضه جزئياً بفضل نمو إيرادات خدمات التجوال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,483 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.8% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع إيرادات الخدمات وتحسّن الهامش الإجمالي للربح والناتج بشكل أساسي عن تحسّن مزيج الإيرادات والأثر الإيجابي لتعزيز الاستراتيجية الخاصة بالمحتوى. كما ساهم التزامنا المستمر بتعزيز كفاءة التكاليف والعمليات التشغيلية، والذي أدى إلى تحقيق انخفاض في النفقات التشغيلية بنسبة 2.8%، في تحسّن الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 57.7% ليصل إلى 504 مليون درهم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع دخل الفوائد وعملية استرداد مبلغ مالي لمرة واحدة.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 527 مليون درهم (بكثافة رأس المال 16.0%)، حيث واصلت الشركة تركيز معظم نفقاتها الرأسمالية على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتحسين التغطية الداخلية، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول لمنظومة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية.

وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - النفقات الرأسمالية) بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي.

أداء استثنائي

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرني الإعلان عن تمكُّننا من تحقيق أداء استثنائي ومعدلات نمو متميزة خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية والتشغيلية، إضافة إلى تسجيل صافي أرباح ربع سنوية هي الأعلى على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويعكس هذا الأداء المالي والتشغيلي المتميز التنفيذ الناجح والمنضبط لاستراتيجية أعمالنا، إضافة إلى المستوى العالي من المرونة التي تمتعنا بها في أنشطتنا التجارية، وحرصنا على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ورائدة».

وأضاف الحساوي: «وقد ركزنا جهودنا وأنشطتنا خلال الربع الثالث على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس والتي تغطي حالياً 98.5% من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات، ويتم من خلالها نقل قسم كبير من حركة مرور البيانات عبر شبكتنا. وبفضل استراتيجيتنا التي تركز دائماً على الابتكار باعتباره عنصراً أساسياً في كل ما نقوم به، تمكنا من في طرح منتجات وخدمات جديدة مثل باقة»انطلق«للأعمال، إضافة إلى تقديم عروض متميزة لحاملي بطاقة»إسعاد«، وتعزيز شراكاتنا مع العديد من الجهات والشركات في القطاعين العام والخاص مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات وشركة GoDaddy. ومع نهاية الربع الثالث، تمكنا من استقطاب 85,700 مشترك جديد في خدمات الهاتف المتحرك، 32,200 مشترك جديد في خدمات الدفع الآجل و53,500 مشترك جديد في خدمات الدفع المسبق، فضلاً عن استقطاب 13,800 مشترك جديد في خدمات الهاتف الثابت.»

واختتم الحساوي بالقول: «لقد مكًّننا النمو الملحوظ في إيرادات خدماتنا خلال الربع الثالث بنسبة 5.5%، إلى جانب تعزيز إدارتنا للتكاليف، من تسجيل نمو قوي بخانتين عشريتين في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية بما في ذلك نمو بنسبة 13.8% في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ونمو بنسبة 65.1% في التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية، ونمو بنسبة 57.7% في صافي الربح. وسنواصل خلال المرحلة القادمة الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس بما يساهم في تعزيز تجارب عملائنا وخلق قيمة مضافة لجميع مساهمينا وذلك بالتزامن مع مواصلة مسارنا للتحول إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة.»

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