«الياه سات» تنضم لمبادرة عالمية لتعزيز استدامة الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «الياه سات» عن انضمامها إلى أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، وهي الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

وباعتبارها عضواً رسمياً في الميثاق، ستعمل «الياه سات» على تضمين المبادئ العشرة الأساسية التي ينص عليها الميثاق العالمي للأمم المتحدة في صميم أعمالها، والتي تركز على حقوق الإنسان والعمال، والإشراف البيئي، وإجراءات مكافحة الفساد، كما ستحرص على تضمينها في مختلف جوانب استراتيجية الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ليتم اعتمادها في جميع العمليات اليومية للشركة.

وتخطط الشركة للمشاركة الفعالة في المشاريع التي تعزز رؤية الاستدامة لكل من الأمم المتحدة والإمارات، مع التركيز بشكلٍ خاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ «إلياه سات»: تفخر «إلياه سات» بكونها أول شركة في مجال تكنولوجيا الفضاء في الإمارات، تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتعمل على تضمين المبادئ العشرة للميثاق في أعمالها الأساسية، كجزء من أهداف الاستدامة.

وأضاف: يعكس انضمام «إلياه سات» للميثاق، التزامها بالشفافية والمسؤولية في جميع أعمالها، والتي يعود تأثيرها في البشر خاصة، وكوكب الأرض بشكل عام. وتتمتع «إلياه سات» بسجل حافل بممارسات الحوكمة الأخلاقية، ما يجعلها عضواً مثالياً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يركز على بناء مستقبل مستدام للجميع.

تجدر الإشارة إلى أنه، وبصفتها عضواً رسمياً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ستعمل «الياه سات» على تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ العشرة للميثاق.

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