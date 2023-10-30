غرفة دبي العالمية تستكشف فرص توسع شركات دبي في أسواق شرقي أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة ضمن مظلة غرف دبي، استكمال استعداداتها لتنظيم بعثة تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى منطقة شرقي أفريقيا في الفترة 6-9 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تستهدف دعم أعضاء الغرفة في خطط التوسع في الأسواق العالمية.

وعقدت الغرفة اليوم لقاءً تعريفياً ضم أعضاء البعثة التجارية وممثلي الشركات المتوجهة إلى منطقة شرقي أفريقيا (رواندا وكينيا)، والتي سيترأسها محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي.

وهدف اللقاء إلى تعريف أعضاء الوفد ببرنامج الزيارة الذي سيشمل عقد اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظرائها في الأسواق الأفريقية، كما اطلع الوفد على ملخص شامل عن تفصيلات البعثة، ومعلومات عن المشهد الاقتصادي للسوقين الرواندية والكينية والفرص الاستثمارية فيهما.

وتعد مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود الغرفة لدعم تجارة أعضائها في أسواق جديدة، إذ تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص بالإمارة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم بحلول سنة 2026. وتركز غرفة دبي العالمية على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية سنة 2024.

وتشمل مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي: «نركز جهودنا على تعريف أعضائنا بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم، ونسعى من تنظيم هذه البعثات إلى تشجيع شركات الإمارة على اعتماد خطط طموحة تدعم استراتيجياتها التوسعية وفرص نموها ونجاحها».

وأضاف لوتاه قائلاً: «تشمل الأهداف الرئيسة للبعثة تنظيم اجتماعات ثنائية بين المستثمرين لبحث الشراكات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي في قطاعات مستهدفة، وحريصون على تفعيل كل الجهود التي تضمن لشركات الإمارة الاستفادة من الفرص الاستثمارية كافة المتاحة في هذه الأسواق الواعدة. برنامج زيارتنا مكثف، فإلى جانب لقاءات الأعمال، سيكون هناك زيارات ميدانية وحوارات ونقاشات ثرية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في هذه الدول».

ويرتكز برنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» على نتائج فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، ويتيح للشركات فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية للتعرف أكثر إلى كيفية تأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها في البلدان المختارة والأسواق ذات الأولوية.

وتوفر البعثة التجارية إلى هذه الأسواق فرصة مهمة أمام الشركات العاملة في قطاعات عدة للبحث عن شركاء تجاريين ملائمين وتطوير اتفاقيات تجارية جديدة، وتشكل البعثة التجارية كذلك فرصة ذهبية للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات الدولية وتحفيز نمو الأعمال.

وتلتزم غرف دبي دعم أعضائها للتوسع في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عبر مختلف دول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز