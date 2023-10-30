أراضي عجمان تتسلم 3 شهادات للمواصفات العالمية

المصدر: عجمان - البيان

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تسلم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، ثلاث شهادات للمواصفات العالمية، حصلت عليها الدائرة في نظام إدارة حل المنازعات والخلافات آيزو 1003:2018، ونظام معالجة الشكاوى وزيادة رضا المتعاملين 10002:2018، بالإضافة إلى آيزو إدارة المخاطر 31000:2018.

وثمّن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، حصول الدائرة على هذه الشهادات العالمية، داعياً فرق العمل في الدائرة إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل الدؤوب، وتبني الابتكار من أجل تحقيق إنجازات أخرى تدعم مساعي الدائرة نحو تحقيق التميز المستدام، وتعزيز مستويات الرضا والسعادة لدى المتعاملين.

أساليب عصرية

وأكد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، على ضرورة اتباع أساليب عصرية في التعامل مع ملاحظات المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم، والحرص على إشراكهم بشكل فعال في تحسين مستوى الخدمات، وبناء علاقة قوية ومتكاملة، تتوافق مع أهداف الدائرة وخططها المستقبلية.

ومن جانبه، أعرب المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، عن سعادته بحصول الدائرة على هذه الشهادات المرموقة، التي تضاف إلى سجلها الحافل، وترسخ توجهها الاستراتيجي نحو تحقيق الريادة وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي، بالارتكاز على الإبداع والابتكار، بغية الارتقاء بالسوق العقاري، وإرساء بيئة استثمارية آمنة وداعمة لرواد الأعمال والمستثمرين.

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