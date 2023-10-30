دبي تحتضن أحدث مركز لإدارة النقد تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً

المصدر: دبي - البيان

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المركز يوفر خدمة نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً

افتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لــ «الأنصاري للخدمات المالية»، أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف توفير وصول سهل لحلول إدارة النقد المتكاملة، والتي تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً، بالإضافة لخدمات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً، وفرزها وحفظها وإيداعها للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

ويتميّز المركز بموقع استراتيجيّ في منطقة دبي كوميرسيتي، وعلى مقربة من مطار دبي الدولي، حيث يوفّر لعملائها من المؤسسات والشركات وصولاً سهلاً لأفضل خدمات إدارة النقد، إذ حرصت الشركة على تجهيزه بالكامل، للتعامل مع النقود والمقتنيات القيّمة، وحفظها بشكل آمن. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية النمو لــِ «الأنصاري للخدمات المالية»، والتي تهدف إلى توسيع محفظة خدماتها، وتعزيز رضا العملاء على المستوى المؤسسي.

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يعكس افتتاح مركز إدارة النقد في دبي، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، ونحن على أتمّ الاستعداد لتلبية متطلبات تحصيل وتوصيل وإدارة النقد للمؤسسات والهيئات في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما نؤكّد حرصنا على التميّز، بما يضمن بيانات فعليّة وفورية، تسمح للعملاء بتتبع ومراقبة حساباتهم، والوصول إليها بسرعة وسهولة، تعزيزاً للثقة والمصداقية بيننا. كما نؤكد التزامنا برفع معايير الصناعة للشاحنات المصفّحة، وذلك لتلبية احتياجات عملائنا، وتقديم خدمات تتجاوز توقّعاتهم بصورة مستمرّة».

ويمتدّ المركز على مساحة تزيد على 20,000 قدم مربعة، وهو مجهز لتقديم مجموعة شاملة من خدمات إدارة النقد للمؤسسات المالية وقطاع الشركات بشكل عام في دولة الإمارات، حيث يتميّز بغرفة للقيادة والتحكم، تعمل على مدار الساعة، وبروتوكولات أمنية شاملة متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان مستويات الأمن والامتثال اللازمة.

وينجح المركز يوماً بعد يوم في تحقيق الأداء المطلوب، وتقديم خدمات عالية الكفاءة، مستفيداً من أحدث التقنيات ومعدات معالجة النقد المتقدمة، ما يعود بفوائد عدّة على «كاش ترانس» وعملائها. كما يقدّم المركز خدمة التتبع الفوري، التي تتيح إمكانية مراقبة ورصد حركة النقد ضمن المركز، أو بين المركز وموقع العميل.

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