الإمارات دبي الوطني: ثلاثة فائزين محظوظين يحصلون على سيارات مرسيدس

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن أسماء الفائزين بكبرى جوائز سحوبات حملة التوفير الكبرى.

وعلى مدار ستة أشهر استمرت من 1 ديسمبر 2022 ولغاية 31 مايو 2023، شهدت الحملة سحوبات شهرية على ساعات أوميغا سبيد ماستر، وتكللت أخيراً بسحب كبير للفوز بثلاث سيارات مرسيدس AMG G63.

وأتاح العرض جوائز مخصصة لعملاء البنك من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعملائه من الأفراد والشركات، مقابل زيادة أرصدة حساباتهم أو فتح حسابات جديدة والحفاظ على حد أدنى للرصيد قدره 100 ألف درهم لمدة ستة أشهر من أجل التأهل لدخول السحب. كما أتاح البنك فرصة ربح إضافية للعملاء الذين يتمكنون من زيادة متوسط رصيد حساباتهم بمقدار 50 ألف درهم خلال فترة العرض.

وتم اعتبار العملاء مؤهلين للفوز بساعات أوميغا سبيد ماستر في حال حافظوا على متوسط حد أدنى للرصيد قدره 25 ألف درهم في أي شهر خلال فترة العرض الترويجي.

وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نعلن أسماء الفائزين بجوائز سحوبات حملة التوفير الكبرى، كما يسرنا أن نشهد مشاركة قوية من جانب العملاء في هذا العام أيضاً. وإذ نهنئ الفائزين المحظوظين، نتطلع إلى مواصلة مكافأة عملائنا الكرام باستخدام طرق جديدة ومبتكرة ومميزة، مع تشجيعهم على تطوير سلوكيات مالية إيجابية».

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