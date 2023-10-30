بلووم القابضة تطلق «جرانادا» مشروع الشقق الفاخرة ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع الشقق الفاخرة «جرانادا» ضمن بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وتم استيحاء تصميم «جرانادا» من طراز العمارة المتوسطية التقليدي والملائم للحياة العصرية، وتضم مجموعة من الشقق ضمن مباني منخفضة الارتفاع تقدم تجربة حياة مجتمعية فريدة ومتكاملة. وتشمل المرحلة الأولى من جرانادا مجموعة من الوحدات السكنية الواسعة، والتي تتوزع على ثمانية مبانٍ فاخرة مؤلفة من أربعة طوابق.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الرابعة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من العام 2026.

وتم تصميم مرحلة جرانادا لتناسب السكان على اختلاف تطلعاتهم وأعمارهم. وتوفر للمقيمين إمكانية الوصول المباشر إلى مراكز مجتمع مجهزة بالكامل، تتضمن صالات لياقة بدنية ومقاهي وردهات ومساحات لعب مخصصة للأطفال وأحواض سباحة وملاعب مظللة. كما تضم المناطق المشتركة في المشروع واجهات كبيرة وحدائق وساحات واسعة، مما يوفر تجارب ترفيهية فاخرة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يشكل إطلاق مرحلة جرانادا، والتي تضم شققاً سكنية فخمة ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع في بلووم ليفينج، إنجازاً استثنائياً لشركة بلووم القابضة في إطار التزامها بتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات مختلف أفراد المجتمع. نشهد اليوم طلباً متزايداً على الشقق عالية الجودة ذات المساحات الأكبر في المجمعات السكنية المتعددة الاستخدامات، نظراً للخيارات الواسعة التي توفرها إلى جانب السكن، وهو ما نسعى إلى تقديمه. وتوفر جرانادا للمقيمين حياة مجتمعية راقية وسط الأجواء المتوسطية المميزة والمساحات الخضراء ووسائل الراحة الفاخرة».

سيتمكن سكان جرانادا أيضاً من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج، والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري «تاون سنتر»، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركزاً صحياً وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني، وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الإسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية، مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

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