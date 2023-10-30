1.04 مليار درهم أرباح «بروج» في الربع الثالث بارتفاع 22%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بروج بي ال سي «بروج» إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة عن تحقيق أداء مالي قوي، خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار)، وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.

واستطاع برنامج «بروج» لتعزيز القيمة تحقيق أثر إيجابي بقيمة 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، متجاوزاً بذلك مستهدفات البرنامج البالغة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) المحددة لعام 2023 بأكمله.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وأداء تشغيلي قوي، خلال الربع الثالث، حيث نجحت في تحقيق نمو بحجم المبيعات، من خلال الاستفادة من الميزات التنافسية، التي تمتلكها الشركة على المستوى العالمي.

وأضاف: إن الشركة تواصل تعزيز التزامها بالابتكار لتوسيع حصتها السوقية، مع الحفاظ على علاوات سعرية قوية، وقد أظهرت «بروج» مستويات عالية من المرونة والقدرة على التأقلم في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق، كما تتمتع بمكانة جيدة تمكنها من مواصلة تحقيق مزيد من النمو عبر مختلف دورات السوق، لافتاً إلى أن بروج قامت بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، خلال الربع الثالث.

وتماشياً مع ما أعلنته الشركة سابقاً تعتزم «بروج» الوفاء بتعهدها بتوزيعات أرباح قيمتها 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وقدرها 15.9 فلساً للسهم الواحد، خلال السنة المالية 2023، مما يعني أن عائد السهم حالياً من توزيع الأرباح 6.3%.

3 أشهر

نمت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 5.51 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة نسبتها 22% على أساس ربع سنوي، مدعومة بزيادة حجم المبيعات بنسبة 16%.

وحققت «بروج» هامشاً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية.

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية، حيث بلغ 97%، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.10 مليار درهم (573 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15% على أساس ربع سنوي.

9 أشهر

وحقق حجم مبيعات الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نمواً بنسبة 2% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.8 ملايين طن، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة ذاتها 15.79 مليار درهم (4.3 مليارات دولار) مع بلوغ الأرباح المُعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.88 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وسجلت الشركة صافي ربح في الفترة ذاتها بقيمة 2.62 مليار درهم (713 مليون دولار).

وحققت شركة «بروج» معدلات إنتاجية عالية بلغت 104% في إنتاج البولي إيثيلين، و109% في إنتاج البولي بروبيلين، خلال الربع الثالث من عام 2023.

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