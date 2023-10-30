حضور قوي لـ«بريسايت» خلال فعاليات «جيتكس غلوبال 2023»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42» والرائدة إقليمياً في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تسجيل حضور قوي، خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023»، والذي استضافته دبي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث دشنت عدداً من الشراكات المهمة مع مجالس وشركات تقنية رائدة.

منصة

فقد وقعت الشركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة إعلان شراكة، حيث ستتولى «بريسايت» بموجبها مهمة إنشاء منصة بيانات شاملة، ومتكاملة للقوى العاملة الإماراتية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تمتاز بسهولة الاستخدام، لتدمج مجموعات كبيرة ومتعددة من بيانات القوى العاملة مع تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يتمثل الغرض منها في توقع الاتجاهات، والتوصل إلى التنبؤات، عبر مختلف مجالات سوق العمل.

تم توقيع المذكرة بين كل من محمد العلوي، مدير إدارة الأبحاث والدراسات في لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور عادل الشرجي الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بريسايت»، بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت».

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: إن هذه الشراكة تستند إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات الضخمة، واستخدامها على أرض الواقع، لنتمكن من فهم وتعزيز سوق العمل المحلي بشكل أفضل. إننا نتطلع دائماً إلى دعم المبادرات الوطنية في الدولة، لا سيما ون الإسهام في مثل هذه الجهود يتيح لنا المشاركة بفعالية في تقدم الإمارات وازدهارها.

مذكرة تفاهم

كما وقعت «بريسايت» مذكرة تفاهم مع شركة «أنظمة الأمن الذكية»، ومقرها نيوجيرسي، بهدف توحيد جهودهما لتعزيز قدرات تحليلات الفيديو وتمكينها، والمساهمة في تطوير مشاريع تحويلية في مجالات مبادرات المدن الذكية والمدن الآمنة.

ويشكل هذا التعاون الاستراتيجي، الذي تم توقيعه على منصة «بريسايت»، خلال المعرض، خطوة مهمة نحو جمع إمكانات اثنين من أهم رواد هذه الصناعة، ما يمهد الطريق أمام الجهات الأخرى ذات الصلة، لتوحيد جهودها في هذا الإطار.

ومن خلال الجمع بين خبرة «بريسايت» في تكنولوجيا الأمان المتطورة والسجل الحافل بالنجاحات لشركة «أنظمة الأمن الذكية» في تحليلات الفيديو في الأمريكتين يتوقع أن تحدث هذه الشراكة ثورة في مشهد الحلول الأمنية.

اتفاقيتان

أيضاً أعلنت «بريسايت» عن التوصل إلى اتفاقيتين مع شركة «إن إي سي» اليابانية، وشركة «ديب تك إنجينيرينغ»، لدمج قدراتهما للكشف والمراقبة في منصة «بريسايت» لإدارة الاستجابة للطوارئ.

وبموجب مذكرة التفاهم ستوفر «إن إي سي» نظامها الخاص للمراقبة والإنذار من الفيضانات، والذي يستخدم رادار المراقبة بالتصوير(SAR)، وأجهزة الاستشعار الأرضية، للمراقبة اللحظية للمسطحات المائية، واستخدام التحليلات للتنبؤ بمخاطر الفيضانات وتقييمها.

وبدورها ستوفر «ديب تك إنجينيرينغ» أحد الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لرصد النشاط الزلزالي والإنذار المبكر، مثل الكشف عن الزلازل، ومن خلال إضافة هذه القدرات إلى منصة «بريسايت» سيتم تزويد بعض العملاء، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، ورفع مستوى استعدادها لمواجهة الكوارث الطبيعية لحماية السكان في الإمارات.

مشروع مشترك

من جانب آخر، أعلنت كل من «بريسايت»، وشركة «توتم تكنولوجيز» العالمية الرائدة في إدارة الهوية والبيانات البيومترية، عن خططهما لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تطوير ونشر تقنياتهما المشتركة.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة لترسيخ التعاون بين الشركة المزودة لحلول التكنولوجيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والشركة المختصة بتوفير البيانات البيومترية ومزود حلول الهوية الرقمية المدرجة في بورصة سنغافورة، حيث ستنشئ الاتفاقية شركة تستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة من «بريسايت» لتمكين النشر الموسع لمنتجات وحلول الهوية الرقمية الخاصة بـ «توتم» عبر الحوسبة السحابية وعند الطلب.

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