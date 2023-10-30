«زد/ ين»: دبي تتصدر إقليمياً والثالثة عالمياً ضمن أفضل المراكز المالية في الخدمات المهنية

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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تصدرت دبي المراكز المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقياً، فيما نالت المركز الثالث عالمياً في مؤشر الخدمات المهنية، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن الإصدار العاشر من «مؤشر المراكز المالية العالمية الخضراء»، الصادر أمس عن مؤسسة «زد/ ين» البريطانية المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

وبذلك تُعد دبي ثالث أفضل المراكز المالية عالمياً في الخدمات المهنية التي توفرها للقطاع المالي والعاملين به، حيث لم تتفوق عليها سوى نيويورك الأولى، ولندن الثانية. وفي مؤشر فرعي آخر، وهو «أسواق رأس المال»، نالت دبي المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً. وكانت صدارة هذا المؤشر الفرعي من نصيب نيويورك أيضاً.

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