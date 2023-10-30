إطلاق نظام جديد وذكي لإيداع النفايات في مدينة مصدر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن «ريكاب»، حل إعادة التدوير الرقمي من «فيوليا» والموجَّه للأفراد والأعمال، تعاونه مع مدينة مصدر، المركز الرائد للتطوير العمراني المستدام والابتكار في أبوظبي، بهدف دمج أول نظام ذكي من ريكاب لإيداع النفايات في ممارسات الاستدامة للمدينة.

عادة التدوير

وسيوفر ريكاب كامل محفظته من حلول إعادة التدوير الفريدة، والقائمة على التطبيقات، من خلال آلة ذكية لإيداع أكياس من العبوات والأوعية البلاستيكية والعبوات المعدنية القابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى آلة للبيع العكسي، والتي ستُستخدم لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية بصورة فورية.

ويأتي الاستخدام الأول لحل إعادة التدوير الرقمي «ريكاب» على شكل خدمة مجانية لعملائه الحاليين المستفيدين من خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل والشركات، حيث يتيح للمستخدمين تقليل بصمتهم الكربونية من خلال توفير إمكانية إيداع أكياس النفايات القابلة لإعادة التدوير بأنفسهم بدلاً من جمعها من المنازل وأماكن العمل.

تعاون

وقال جيروم فيريسيل، مدير عام «ريكاب» في «فيوليا» الشرق الأدنى والأوسط: «نفتخر بالتعاون مع مدينة مصدر، الوجهة الرائدة للتطوير العمراني المستدام في المنطقة، للكشف عن أول آلة ذكية لإيداع النفايات من «ريكاب»، بما يتماشى مع رؤية فيوليا الاستراتيجية لتوفير حلول رقمية مُجزية ومبتكرة لإعادة التدوير حفاظاً على البيئة، وتستند هذه الشراكة إلى مهمتنا المشتركة لدعم التحول البيئي وتسريع مسيرة الانتقال إلى مستقبل مستدام، ويلتزم حل ريكاب بالاستفادة من خبرة فيوليا الواسعة وسجلها الحافل في مجال التحول البيئي لضمان توفير طريقة إعادة تدوير مريحة ومُجزية للجميع في مدينة مصدر».

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