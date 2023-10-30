«راكز».. تسهيلات كبيرة للشركات الناشئة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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تُعد مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مركزاً تجارياً وصناعياً يدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات العالمية البارزة بتوفير تسهيلات كبيرة لتأسيس أعمال في دولة الإمارات، وتوفر «راكز» تسهيلات في مجتمع أعمال متعدد الجنسيات يضم أكثر من 18 ألف شركة مزدهرة في أكثر من 50 قطاعاً.

وتدعم «راكز» الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية بمتطلبات تأسيس الأعمال من خلال تزويدها بمجموعة من التراخيص والمرافق القابلة للتخصيص، إضافة إلى خدمات دعم متميّزة، مثل تسهيل تأشيرات الإقامة وخدمات القيمة المضافة التي تشمل الحسابات والترجمة وفتح الحسابات المصرفية والتوظيف والمشتريات والتسويق وغيرها الكثير.

وتضم «راكز» 6 مناطق مخصصة ومصممة لتناسب جميع متطلبات العمل التي يحتاج إليها العملاء، حيث تعتبر منطقة «الغيل الصناعية» بمساحة 28.2 مليون متر مربع الاختيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات صناعية كبيرة واسعة النطاق، وتتميز بقربها من شبكة الاتحاد للقطارات والطريق الرئيسي السريع، وتعدّ منطقة «الحمرا الصناعية» محوراً آخر من المحاور التي تمتلكها «راكز» بمساحة 9.1 ملايين متر مربع، لإقامة مشروعات الصناعات الخفيفة والثقيلة على حدٍ سواء.

وتعتبر منطقة «راكز الأكاديمية» موطناً للمؤسسات التعليمية الدولية ومقدمي الخدمات المؤهلين، وتم إنشاؤها على مساحة 4 ملايين متر مربع، لاستقطاب ودعم المؤسسات التعليمية ومراكز تقديم الخدمات التعليمية المؤهلة، لتقديم خدمات التعليم والتدريب والتطوير المهني المناسبة لاحتياجات السوق، والتي تستفيد منها إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات كلها، وتقدم منطقة «الحليلة الصناعية» الخيار المناسب لإقامة الأنشطة التجارية المتعلقة بقطاع الصناعات الثقيلة، على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وتم تخصيص المنطقة للمستثمرين من أصحاب الصناعات الثقيلة، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية لإنشاء شركاتهم في المنطقة الحرّة، وتتمتع بقربها من الموانئ البحرية.

وتقدم منطقة «راكز للأعمال» بيئة أعمال متميّزة تجمع بين الحيوية والتآزر للشركات الإعلامية والمهنيين في مجالهم من ناحية تأسيس الشركات أو توسعة الشركات الإعلامية القائمة والعاملة في إمارة رأس الخيمة، ويكمن الطلب الكبير على مزودي الإعلام الإبداعي في مجالات متنوعة، تشمل الإنتاج الإعلامي والبث الإذاعي والتلفازي وإدارة الفعاليات والرسوم المتحركة والموسيقى والترفيه والنشر كذلك.

وتجمع منطقة «راكز الإعلامية» شمل الشركات الإعلامية لبعضها البعض، ما يصنع مجتمعاً شاملاً من مزودي الإعلام ومورديه تزيد فيه فرص التعاون التجاري؛ ما يسهم في تنمية أعمالهم، والاستفادة من المزايا المقدمة للعملاء من خلال سهولة الوصول إلى جميع الشركات على أرض «راكز»، وفريق الدعم المهني المخصص للمساعدة في عملية التسجيل وتوفير المساندة المتواصلة للأعمال، والباقات المتميزة ذات القيمة المضافة المخصصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

نمو متواصل

وشهد النصف الأول من العام الجاري انضمام أكثر من 3339 شركة، معززة دورها المحوري في دعم نمو الأعمال وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، حيث سجل الربع الأول انضمام 1839 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها، بنمو 122 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت نمواً ملحوظاً في عدد الشركات التجارية بـ 41 % من إجمالي الشركات المسجلة في الربع الأول، بينما سجلت الشركات الصناعية خلال الفترة نفسها نمواً بـ107 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وسجل الربع الثاني انضمام 1500 شركة جديدة لمجتمع أعمال «راكز» بنمو 132 % في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الشركات التجارية نمواً بانضمام 650 شركة من إجمالي الشركات المسجلة في الربع الثاني، إضافة إلى النمو في قطاعات مختلفة، مثل قطاع الخدمات الذي استقبل 600 شركة، وقطاع التجارة الإلكترونية الذي ضم 170 شركة، وقطاع الإعلام الذي استقطب 100 شركة.

وحققت «راكز» قفزة نوعية في معدل تسجيل الشركات القابضة منذ نشأتها بعام 2020، حيث ارتفع العدد الإجمالي بـ 35 %، إلى 329 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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