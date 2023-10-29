1600 من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا العالمية يبحثون في دبي مستقبل بيئات العمل أول نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي معرض ومؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM Mena» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي، في الفترة بين 1 - 2 نوفمبر 2023، لاستعراض أحدث الأنظمة والقوانين، وتقديم أساليب مبتكرة، وتمكين الأفراد والمنظمات لتسخير الأتمتة وأطر العمل الديناميكية، لإعادة تشكيل نماذج العمل التقليدية.

ويشارك في الحدث أكثر من 50 متحدثاً، ويستقطب أكثر من 1600 شخص من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 150 مديراً تنفيذياً من 50 جنسية.

ويقدم المؤتمر الذي يعقد في فندق أتلانتس النخلة، تجارب تعليمية وجلسات ودراسات وأوراق بحثية من قبل شخصيات بارزة، وقادة فكر وصناع قرار، للتأكيد على أهمية إقامة شراكات، والتعلم من التحديات التي تواجه بيئة العمل، والتعاون لتشكيل مستقبل أفضل لأماكن العمل.

وأثارت الاضطرابات في أماكن العمل، والتي تسارعت بفعل عوامل مثل وباء «كوفيد 19»، وصعود الذكاء الاصطناعي، واعتماد نماذج العمل عن بعد أو المختلط، مخاوف بشأن صحة الموظفين وأدائهم، لذا، يبحث المؤتمر طرق تمكين العمال والمنظمات للتخفيف من هذه الاضطرابات أو القضاء عليها.

وأكد جوني سي. تايلور الابن الرئيس والمدير التنفيذي لـ «شارم»، أن «مشهد العمل المتغير يتطلب اهتماماً ومعالجة الاضطرابات التي تؤثر في أماكن العمل.

وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز قواها العاملة، ومعالجة تعقيدات مستقبل العمل التي تتطلب جهداً متناغماً، تشارك فيه الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية.

وتلتزم «شارم» بالمساهمة في ذلك، مستفيدةً من خبرتها، لضمان استعداد القوى العاملة العالمية للتنقل بين التعقيدات والفرص المتنامية في مشهد التوظيف المعاصر.

وستقوم أتشال كانا الرئيس التنفيذي لـ SHRM في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإلقاء كلمة الترحيب، تتبعها كلمة افتتاحية ملهمة، يلقيها جوني سي تايلور الابن الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SHRM. سوف يتعمق تايلور في الجوانب المهمة لإعداد القوى العاملة لمشهد العمل المستقبلي المتطور باستمرار، كما يستعرض الاستراتيجيات والرؤى التي ستقدم للمنظمات الابتكار والمهارات المطلوبة، والقدرة على التكيف للبقاء ضمن المنافسة، وللازدهار في عالم الأعمال. بالإضافة إلى أن أفكاره ستقدم فهماً شاملاً لكيفية تنمية المواهب للمستقبل.

وسيناقش الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، موضوع «القيادة المستدامة والمبتكرة»، وسيستعرض أهمية إعداد المواهب لتحقيق أهداف التطوير المهني، وكيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا، لضمان الاستدامة والتوازن بين العمل والحياة.

إن البيئة المثالية في مكان العمل، هي تلك التي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والتشجيع، ما يعزز بيئة إيجابية وشاملة، تعزز النمو الشخصي والتنظيمي. وستشارك شرطة دبي لمحات من تركيبتهم الناجحة في وضع الخطط المتعلقة بالمواهب، والارتقاء ببيانات الموارد البشرية لتطوير بيئة العمل التي تدعم التواصل الواضح، وتزرع حس المسؤولية والإيمان بين جميع أعضاء الفريق. ويحاضر في هذه الجلسة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور بطي المرر مدير الموارد البشرية، وهند أحمد ناصر محللة البيانات من شرطة دبي.

سيتحدث في الجلسة الأولى عبد الله الزهراني المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ثروة، عن المواهب، وكيف يمكن لأصحاب العمل والموظفين، على حد سواء، الاستفادة من شبكات التوظيف التي تجذب المزيد من الموظفين المؤهلين، وتضيف نوعاً من التنوع لمكان العمل.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مجموعة من المواضيع الأخرى، منها نقاشات حول استراتيجيات ضمان النجاح في اكتساب المواهب في أسواق العمل دائمة التطور، ورؤى حول التدريب لتحقيق هذا النجاح، بهدف الحصول على رؤيا أفضل للمستقبل، وسط عالم الأعمال. كما أنه يتعمق في الازدهار الملحوظ للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ما يوسع الآفاق في مجال الموارد البشرية.

نقطة محورية أخرى، هي إعادة ابتكار أماكن العمل بشكل رقمي، وذلك بقيادة الجيل الجديد البارع في التكنولوجيا، حيث سيكتشف المشاركون التحديات المتعلقة بالارتقاء بالتكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي، وأخذ دور القيادة خلال المرحلة الانتقالية. وأخيراً، يستعرض جدول الأعمال الممارسات الرائدة في مجال الموارد البشرية في العالم، والبقاء في الصدارة في هذا المجال سريع التطور.

ستكون جوائز SHRM STAR بمثابة مسك الختام لمؤتمر SHRM في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، مبرزة أهم الأحداث في جدول أعمال المؤتمر. ستسلط الجوائز الضوء على أولئك الذين أعادوا تعريف التميز في الموارد البشرية، من خلال ابتكاراتهم والقدرة على التكيف. يعمل هذا النوع من المكافآت على تعزيز معنويات الموظفين، والاحتفاء بأفضل الممارسات في المجال، ما يعزز الدور المحوري للموارد البشرية في الصناعة.

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