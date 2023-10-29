غرفة الشارقة تدعم ريادة الأعمال الوطنية بتنمية أصحاب المشاريع الصغيرة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة، من خلال العمل على إطلاق المبادرات والبرامج الابتكارية التي تعزز من قطاع ريادة الأعمال وتوفير منصات تسويقية لتشجيع الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع على تنمية أعمالهم وتزويدهم بالتدريب والدعم بما يعزز مساهمتهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد وزيادة مرونته واستدامته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع عدد من رواد منصتي «صاغة الإمارات» و«الإماراتيين للعود والعطور» التي أطلقتهما الغرفة خلال معرضي الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والإمارات للعطور والعود بهدف دعم رواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال العطور وتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات.

وشهد اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بحضور منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومسؤولة المنصتين، عرضاً لنتائج مشاركة رواد الأعمال في المعرضين وأهميتها في تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية، والترويج لمنتجاتهم وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

تعزيز الأعمال

وأكد عبدالله سلطان العويس أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، ومن أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، ويعتبر تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الوطنية جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة الشارقة، مؤكداً أن إطلاق منصتي «صاغة الإمارات» و«الإماراتيين للعود والعطور» تأتي في إطار جهود الغرفة ومبادراتها نحو تبني مشاريع الشباب المبتكرة ورعايتها وتعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الوطنية في منظومة الأعمال، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه رواد الأعمال والشباب المشاركين في المنصتين يعكس صوابية استراتيجية الغرفة نحو تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتعزيز فرص نمو ونجاح أعمالهم، مشيداً بما قدمه الشباب الإماراتيين خلال المعرضين وتألقهم ونجاحهم في تسجيل مشاركة متميزة خلال الحدثين مقدمين نماذج شبابية وطنية متميزة في قطاع ريادة الأعمال.

سجل نجاحات

من جانبها أشارت منى السويدي إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام الغرفة في مواصلة دعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لها بما يمكنها من لعب دورها الطبيعي في المنظومة الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن مبادرة المنصتين حققتا سجلاً حافلاً من النجاحات واستطاعتا المساهمة في جذب رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المواهب إلى قطاع العطور وتجارة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات، مؤكدة حرص الغرفة على إشراك المنصتين في كل الأحداث المتخصصة سواء المحلية أم العالمية بهدف إثراء خبراتهم وتنمية مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للترويج لمنتجاتهم والتعرف على متطلبات السوق المحلية والعالمية والتواصل والانفتاح بشكل أكبر مع كبرى العلامات التجارية العاملة في هذه المجالات.

إلى ذلك أعرب المشاركون في المنصتين عن شكرهم لغرفة الشارقة على دعمها المتواصل وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض، وما قدمته الغرفة من دورات وورش عمل خلال الحدثين، والتي ساهمت في تعزيز خبراتهم المهنية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها لتعزيز مشاركتهم في المعارض والدورات الخارجية.

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