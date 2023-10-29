الخليجيون يقودون مرحلة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج العقاري بـ 190 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جرين ريدج لإدارة الاستثمار المحدودة»، شركة الاستثمارات العقارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن نجاحها في إغلاق جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج للشراكة المحدودة (GO)، بقيمة بلغت 190 مليون دولار. وقد شهد الصندوق إقبالاً كبيراً، تجاوزت خلاله قيمة رأس المال الأولي المستهدفة بنسبة كبيرة، بلغت 46 %.

وبلغت مساهمات دول الخليج العربي أكثر من 80 % من إجمالي رأس المال المُستثمر، ما يعكس بشكل جلي ثقة المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري في المملكة المتحدة. وبرزت هذه المشاركة بشكل لافت عبر الاستثمارات الهامة لعدد من الدول الخليجية الرئيسة، مثل السعودية، والكويت، ما يؤكد تواصل مسيرة التعاون المميزة لشركة جرين ريدج مع دول الخليج العربي والشرق الأوسط الأوسع، والتي تمتد لعقدين من الزمن، ويبرز أهمية المنطقة لنجاح مساعي الشركة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لمبادراتها المختلفة.

مع اعتزام العديد من المستثمرين والكيانات المؤسسية، العودة إلى السوق العقارية في المملكة المتحدة، بمجرد وصول الانتعاش الاقتصادي إلى مستويات مقبولة في غضون 3 إلى 4 سنوات من الآن، فإن القيم الرأسمالية ستشهد اتجاهاً تصاعدياً، الأمر الذي سيمهد الطريق للاستفادة من فرص واعدة لبيع الأصول وتحقيق الأرباح. وجرى تصميم صندوق جرين ريدج (GO) خصيصاً، لعمليات الاستحواذ السريعة والمضمونة للعقارات، وبما يتفق تماماً مع توجهات وظروف السوق العقارية الحالية. وقد نجح الصندوق في إنجاز أول صفقة عقارية له، ويسير حالياً على المسار الصحيح، لإنجاز المزيد من الصفقات الأخرى.

وقال بيك بوبتاني الشريك المؤسس لشركة «جرين ريدج»: «يعد نجاح اختتام جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج (GO)، بمثابة دليلٍ بارزٍ على قدرات «جرين ريدج» الاستراتيجية، وفهمها الواسع لمتطلبات الأسواق العالمية. كما يمثل هذا الإغلاق فرصة هامة لشركائنا ومستثمرينا في دول الخليج العربي، للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع العقاري. إن حضورنا الراسخ في دبي، سيتيح لنا الاستفادة من السوق العقارية في المملكة المتحدة، وفهم توقعات ومتطلبات عملائنا في دول الخليج العربي في الوقت ذاته».

من جانبه، أكد بول سيمونز الشريك المؤسس لشركة «جرين ريدج»، التزام الشركة بالاستثمار إلى جانب عملائها، قائلاً: «إن استثمار رأسمال الشركة وتوظيفه مع استثمارات العملاء، سيضمن توافق وتناغم أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة. وإن اقتران هذا التوافق مع خبرتنا الواسعة، والفرص الفريدة التي توفرها السوق العقارية حالياً في المملكة المتحدة، سيمكننا من توفير عروض متميزة لمستثمرينا في دول الخليج العربي، وندعو الجميع للانضمام إلى هذه الجهود، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة لتحقيق النجاح المشترك».

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