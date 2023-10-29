630 مليون دولار أرباح «البنك العربي» بنهاية الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

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واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 630.3 مليون دولار مقارنة بـ 405.8 ملايين دولار كما في 30 سبتمبر 2022، محققة نمواً 55%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.8 مليارات دولار.

هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.3 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بـ 35.6 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بـ 47.8 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 4% و5% على التوالي.

وقال صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج التي حققها البنك بنهاية الربع الثالث من العام 2023 تعكس نجاح استراتيجية البنك ونهجه الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مؤكداً ثقته بقدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث».

من جهتها أوضحت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً ينسجم مع استراتيجيتها المبنية على تنوع مصادر الدخل من خلال المناطق التي تعمل بها المجموعة وفي مختلف قطاعات الأعمال، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية في ظل ما تشهده البيئة التشغيلية من تحديات. وأشارت الصادق إلى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74%، وأضافت الصادق إن المجموعة تواصل تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبناها المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة بما يفوق 100%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نحو 16.9% معظمها ضمن رأس المال الأساسي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

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