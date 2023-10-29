50 % نمو مساحة معرض «عالم القهوة» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تعتبر مقاهي القهوة المتخصصة أهم القطاعات الناشئة في دولة الإمارات التي تضمّ قرابة 9084 من المقاهي المتخصصة، وفقاً لشوق بن رضا، مديرة معرض «عالم القهوة 2024» الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 يناير المقبل.

وأفادت بن رضا في تصريحات لـ «البيان» أن قيمة سوق القهوة في الدولة تقدر بحوالي 1.1 مليار درهم، مشيرةً إلى توقعات بأن ينمو السوق محلياً بأكثر من 8 % سنوياً خلال الأعوام من 2023 إلى 2029.

ولفتت إلى أن تقديرات مؤسسة «ستاتيستا» للأبحاث لعام 2022 كشفت أن 82 % من الإيرادات العالمية للقهوة تتحقق من تناولها في المقاهي والمطاعم، بينما تتحقق 18 % من الإيرادات من الاستهلاك المنزلي. ويدفع نمط الحياة السريع قطاع القهوة نحو مزيد من النموّ في ظلّ تزايد أعداد المقاهي المتخصصة التي تقدّمها، وهو ما شجّع العلامات التجارية الإماراتية الرائدة على التوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً بفتح مزيد من الفروع في مختلف دول العالم.

وأشارت بن رضا إلى أن مراقبة أسعار منتجات القهوة تكتسب أهميةً كبيرة مع زيادة اهتمام الناس بشرب القهوة في الدولة وحول العالم. وقد ارتفعت أسعار القهوة عالمياً بشكل كبير هذا العام، وشهدت ارتفاعاً بـ200 % خلال السنوات الأربع الماضية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وتحديات عملية التوزيع، وتغيرات الطقس في الدول المنتجة لها؛ ومن المتوقع أن تتواصل أسعارها في الارتفاع في المستقبل.

وأوضحت أن أسعار القهوة في الدول المنتجة لها تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك كيفية نموّها وكميتها وكيفية بيعها في السوق. كما تؤثر تغيرات الطقس بشكل كبير على إنتاج القهوة لأن حبوب البن تحتاج إلى ظروف مناخية خاصة لنموها بشكل جيد.

ولفتت بن رضا إلى أن المعرض يعد منصّةً مهمّة لاستكشاف فرص تطوير الأعمال وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والخبراء والعاملين في القطاع، من أجل دفع عجلة نمو صناعة القهوة في المنطقة.

ويجمع الحدث في دورته للعام 2024 أبرز أقطاب صناعة القهوة ومجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية الرائدة، ويسلط الضوء على الفرص والآفاق الكبيرة التي يتيحها القطاع في الشرق الأوسط عموماً، ودولة الإمارات خصوصاً، في ظل تنامي الإقبال على المقاهي، لا سيما التي تقدم القهوة المتخصصة، وتزايُد حجم الاستثمارات في صناعة القهوة.

وأضافت: تشهد الدورة الثالثة من هذا الحدث الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة العالمية، زيادةً في المساحة بنسبة تصل إلى 50 % لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة.

ولا شك أن المعرض سوف يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهةٍ لاستضافة الفعاليات الدولية، خاصة وأن دبي هي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن هذا الحدث العالمي، الذي تتميز دورته القادمة باتساع نطاق المشاركة العالمية فيها وتنوع الفعاليات المقامة خلالها.

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