40 ألف قدم مربعة مرافق ومساحات خضراء في «مجتمع أزهى 1»

المصدر: عجمان – البيان

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تبلغ المساحة الوسطية في مشروع «مجتمع أزهى 1» السكني في عجمان 40 ألف قدم مربعة، وهي تضم المرافق الخدمية للسكان والمساحات الخضراء والشوارع الداخلية ومواقف المركبات. كما يعد مجتمع أزهى أول مجمع سكني متكامل في منطقة العامرة، بعجمان ويتكون من «تاون هاوس» وفلل وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لبناء عدد 347 فيلا سكنية 320 مليون درهم.

وركز تصميم المشروع، على مراعاة وضع حيز للمساحات الخضراء والمرافق الخدمية التي تشمل: حمامات سباحة، نادياً رياضياً، مواقف سيارات مغطاة، مسجداً، مراكز تسوق، خدمات صف السيارات، أماكن مخصصة للشواء، ملاعب كرة قدم، وخدمات حراسة على مدار 24 ساعة، مناطق مخصصة للعب الأطفال. وقالت حنان هاشم جنحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية»: «يأتي تنفيذ «مجتمع أزهى 1» ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة بتكلفة 300 مليون درهم».

وذكرت أنه تم الاهتمام عند تصميم المشروع بتوفير خدمات متكاملة لرفاهية السكان وتوفير بنية تحتية متطورة، مشيرة إلى أن عرض الطرق الداخلية يبلغ 18.3 متراً وتخصيص مساحات داخل الفلل السكنية لإنشاء حدائق، ما يعزّز الاستدامة.

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