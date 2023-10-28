«إيفردوم» تعزز الوصول إلى العوالم الافتراضية بإطلاق «سبايسس» من دبي

المصدر: البيان

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كشفت «إيفردوم Everdome»، مشروع العالم الافتراضي الطموح الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، عن ابتكارها الجديد «سبايسس» SPACES، والذي يعتبر الأول ضمن سلسلة منتجاتها الجديدة التي تجسد مفهوم «الميتافيرس كخدمة»، بهدف تعزيز سبل وصول الجميع إلى العوالم الافتراضية.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة ماكنزي، فإن 60% من المستخدمين الأفراد الذي يستخدمون اليوم النسخة الأولى من عالم الميتافيرس أبدوا سعادتهم بنقل نشاطاتهم اليومية إليه، و95% من قادة الشركات يتوقعون أثراً إيجابياً كبيراً لعالم الميتافيرس على أعمالهم في غضون خمس إلى عشر سنوات. وعلى الرغم من ذلك، تبقى عوالم الميتافيرس أمراً مثيراً للإرباك بالنسبة للعديد من الشركات والمستخدمين، بوجود عقبات أكبر لدخول هذه العوالم وصعوبة فهمها مقارنة بتطبيقات الويب 2.0.

لذلك تسعى «إيفردوم» لتغيير هذا المشهد بإطلاق تطبيقها الجديد SPACES، والذي سيقدم مساحات تفاعلية مؤقتة في عالم الميتافيرس تتسم بسهولة الاستخدام وقابلية التخصيص، ويمكن إنشاؤها في غضون دقائق.

وسيمكّن «سبايسس» المستخدمين من إنشاء تجارب العالم الافتراضي بشكل سريع، والتي تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى لساعات معدودة كمساحات مؤقتة، ودون الحاجة لمعرفتهم بالجوانب الفنية لذلك.

ويأتي الكشف عن هذا المنتج بعد نجاح «إيفردوم» بإطلاق تجربتها الناجحة للهبوط على المريخ، والتي تمثل المرحلة الأولى لوجهتها الافتراضية الغامرة، مصطحبة المستخدمين من الميناء الفضائي ضمن جبال حتا الخلابة في رحلة رقمية خيالية نحو مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر.

وتم تأسيس تجربة «إيفردوم» استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 مع تقنية البلوك تشين، إذ يقدم الجمع بين هاتين التقنيتين معاً القدرة على تأسيس نماذج العالم الافتراضي التي تتسم بسهولة الاستخدام، وتمكن المستخدمين من إظهار الصور ومقاطع الفيديو والبث وغير ذلك، إلى جانب دعوة الضيوف الذين يمكنهم بعد ذلك التفاعل والتواصل باستخدام الصور الرمزية ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد وغامرة وتفاعلية.

وتم تأسيس SPACES كتطبيق مستقل من بيئة عالم «إيفردوم» الافتراضي فائق الواقعية، ويعالج التطبيق التحدي المتعلق بسهولة الوصول إلى تطوير عوالم الميتافيرس، متيحاً لشريحة جماهيرية أوسع أخذ خطواتهم الأولى في عالم الويب 3.0.

وقالَ جيرمي لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفردوم»: «لا يزال قطاع العوالم الافتراضية في مهده، لذلك يتعين علينا رفد المستخدمين بالأدوات التي تمكنهم من اختبار إمكانات هذا القطاع، وتعريفهم بالمزايا التي تقدمها تجارب الويب 3.0 مقارنة بسلفها الويب 2.0».

وبعد إطلاق المرحلة الأولى من عالمها الافتراضي لمجتمع ملاك الأراضي والرموز ضمن تجربة «إيفردوم»، يمثل إطلاق SPACES خطوة إضافية ضمن مساعي «إيفردوم» لتأسيس منتجات الميتافيرس كخدمة، إذ يجمع التطبيق نماذج الميتافيرس السهلة الاستخدام والقابلة للتطوير والتخصيص للعلامات التجارية والشركات، وهي مزايا سيتم إطلاقها تدريجياً بدءاً من الربع الثالث لعام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024.

وأضاف لوبيز: «إن ابتكار الميتافيرس كخدمة هو مجال متميز وواعد وينطوي على إمكانات نمو هائلة، لضمان قدرة المزيد من المستخدمين على الوصول إلى العوالم الافتراضية بشكل أسرع مع تركيز على الأدوات والمنتجات التي تذلل عقبات وصولهم لتلك العوالم».

وعلى غرار اعتبار البرمجيات كخدمة ركناً رئيسياً في تطوير مشاريع الويب 2.0، تؤمن «إيفردوم» بأن الميتافيرس كخدمة سيغدو معياراً مماثلاً في عوالم الويب 3.0، مقدماً وصولاً قائماً على الاشتراك حسب الطلب بقيمة كبيرة مقابل التكلفة لتيسير إنشاء مشاريع الميتافيرس للأفراد والعلامات التجارية والشركات من مختلف الأحجام.

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